Xbox : le navigateur Edge de Microsoft arrive et pourrait tout changer

Microsoft a décidé de fournir un vrai navigateur web pour sa console de dernière génération. S’il n’est disponible que pour les alpha-testeurs, il apporte à la console de nouvelles possibilités et une synchronisation avec vos autres appareils.

Crédit : pixabay

Contrairement à la PlayStation 5 qui a fait l’impasse sur le navigateur, du moins de manière officielle, car il est possible d’accéder à un navigateur caché, les Xbox à partir de la One vous permettront bientôt de naviguer librement sur le net. À préciser qu’à ce jour Edge sur la console présente de nombreux bugs et ne permet pas l’usage du clavier et de la souris.

L’utilité d’un navigateur sur console

À première vue, l’utilité d’un navigateur sur une console ne paraît pas forcément évidente. C’est même pour cette raison que Sony a décidé de ne pas en mettre sur la PS5. Les plateformes VoD proposent pour la plupart des applications sur les consoles, surfer se fait facilement avec un smartphone. Et si vous souhaitez suivre un guide de jeu, le navigateur de la console ne paraît pas être le bon choix.

Alors, pourquoi développer une version spécifique ? La première raison qui pourrait être avancée est de permettre à Microsoft de gonfler de façon artificielle le nombre d’appareils où le navigateur est installé. Afficher une grande part de marché peut éveiller la curiosité des personnes cherchant à comparer les navigateurs et les pousser à l’essayer.

Mais un navigateur basé sur Chromium pourrait également devenir un atout commercial de taille. En effet, si celui-ci devient pleinement fonctionnel, il ouvrirait tout un tas de possibilités en termes de compatibilité avec la console. Des services comme Skype et Discord seraient plus faciles à utiliser. Il en va de même pour la bibliothèque de jeux en ligne basés sur les navigateurs. En théorie, même le service de streaming de jeux Google Stadia deviendrait compatible ce qui donnerait à la console un argument supplémentaire dans sa lutte avec la concurrence.

Quid d’un PC

Avec l’arrivée d’un navigateur sur la console, la question de l’utilité d’un PC se pose. Pour des personnes ayant un budget réduit et des besoins informatiques génériques, la présence d’Edge sur la console pourrait leur permettre de s’affranchir d’un ordinateur.

Beaucoup de services sont maintenant disponibles en ligne. Il suffit de voir le succès grandissant des Chromebooks, notamment auprès des étudiants pour comprendre que l’informatique évolue. La force de ces machines est de proposer une expérience fluide pour un coût réduit. Certes, certains logiciels propriétaires n’ont pas encore d’alternative en ligne, mais pour un usage classique, elles suffisent amplement.

Le bémol d’un Chromebook se situe en matière divertissement. Certes, l’ajout du PlayStore donne accès au catalogue des jeux Android, mais pour les « gamers », les jeux AAA ne sont pas accessibles. Avec l’ajout d’un vrai navigateur sur Xbox, le monde de la bureautique et celui du jeu vidéo peuvent se rejoindre sans nécessiter une autre plateforme onéreuse.

Est-ce là le réel but de Microsoft ? Il faudra attendre une communication officielle de la part du fabricant pour connaître les réelles raisons de cet ajout.

Source : engadget