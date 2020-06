Acer Chromebook R13 : un ordinateur portable polyvalent, abordable et transformable en tablette

Equipé d’un écran tactile pouvant pivoter sur 360 degrés, le Chromebook Acer R13 séduit par son design, sa polyvalence et sa simplicité d’utilisation. En plus, son petit prix le met à la portée de tous les utilisateurs.

La famille des Chromebook regroupe des ordinateurs portables qui ne fonctionnent pas avec le système d’exploitation Windows ou Mac OS, mais avec Chrome OS, développé par Google et qui se base sur Linux et le navigateur Internet Chrome. Ce système d’exploitation offre une interface très simple à prendre en main et très intuitive.

Un des nombreux avantages d’un Chromebook réside dans le fait qu’il est synchronisé avec votre compte Google et récupère donc automatiquement les mots de passe utilisés sur votre smartphone ou votre tablette, ainsi que vos bookmarks et autres historiques de navigation, sur Youtube par exemple. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Chrome OS, une connexion Internet est nécessaire, bien que certaines fonctions peuvent néanmoins être utilisées hors connexion.

Crédit : Acer

De plus, le système Chrome OS fonctionne principalement avec des données sauvegardées en ligne et accessibles par l’intermédiaire des applications développées par Google, comme Gmail, Google Maps, Google Photo, Google Drive ou Google Docs. La plupart des données étant stockées dans le Cloud, un Chromebook n’a pas besoin d’une très grande capacité stockage. Et vos données sont accessibles depuis n’importe quel autre Chromebook. Il suffit de vous connecter à votre compte Google pour y avoir accès depuis n’importe où.

Le démarrage d’un Chromebook est très rapide (quelques secondes seulement) car le système d’exploitation n’est pas une usine à gaz comme Windows. En quelques secondes seulement, vous avez accès à vos mails et à l’ensemble de vos applications. Et cela reste le cas, même après plusieurs mois d’utilisation.

Crédit : Acer

D’autre part, grâce à l’intégration du Google Play Store, vous avez accès à un très vaste choix (plus de deux millions !) d’applications dans tous les domaines : éducation, jeux, streaming vidéo (Netflix) et audio (Spotify), réseaux sociaux, etc.

Les mises à jour de Chrome OS sont délivrées régulièrement par Google et installées automatiquement, afin de toujours bénéficier des performances maximales et du meilleur niveau de sécurité. Ce dernier point est particulièrement important sous Chrome OS et plusieurs mécanismes – dont un antivirus intégré – assurent l’intégrité de vos fichiers à tout moment.

Et si un ordinateur sous Chrome OS peut gérer plusieurs compte Google, les données et applications de chacun sont parfaitement isolées et donc séparées de celles des autres utilisateurs. De plus, grâce à l’application Family Link de Google, vous pouvez gérer simplement tous les détails relatifs à l’utilisation d’un Chromebook par vos enfants (sites accessibles, temps d’utilisation, etc.).

Acer Chromebook R13

Le Chromebook R13 d’Acer séduit par son châssis métallique. Il a l’originalité d’embarquer un écran tactile (jusqu’à 10 points de contacts simultanées supportés), qui a une diagonale de 13,3 pouces (soit 33,8 cm) et dont la charnière peut pivoter sur 360 degrés. De cette façon, la configuration peut être utilisée aussi simplement qu’une tablette. Trois autres modes d’utilisation sont possibles, en fonction du type d’application utilisé : ordinateur portable « classique » ou en mode « Tente » et « Ecran », particulièrement pratiques pour regarder des photos ou des vidéos, par exemple.

La définition de l’écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) permet de bénéficier d’images précises. D’autre part, la technologie LCD IPS est le gage d’une excellente qualité d’affichage, grâce en particulier à des couleurs éclatantes et de larges angles de vision. Ainsi, si plusieurs personnes regardent l’écran, celles situées sur les côtés bénéficient d’une image de qualité optimale, qui n’est pas dégradée en raison d’une baisse importante de la luminosité.

Crédit : Acer

Le Chromebook R13 affiche une épaisseur de seulement 1,55 cm et un poids de 1,5 Kg. L’ordinateur portable d’Acer est donc très facilement transportable. Ses composants sont peu énergivores, à l’image de son processeur Mediatek MT8173C, un modèle à quatre coeurs cadencés à 1,7/2,1 GHz. Cela permet à la configuration d’offrir un fonctionnement sans ventilateur. Par conséquent, lorsque la machine fonctionne, son niveau sonore est nul, ce qui permet de travailler dans les meilleures conditions possibles. Parmi les autres composants figurent 4 Go de mémoire et un espace de stockage de 32 Go.

Bon point, le Chromebook R13 d’Acer est équipé d’une batterie de 54 Wh, qui assure jusqu’à 12 heures d’autonomie, ce qui permet d’utiliser l’ordinateur toute une journée. De plus, la Webcam placée au sommet de l’écran délivre une image précise (définition 720p), de qualité ( technologie HDR) et avec un large champ de vision (88 degrés).

Un micro est présent, pour – par exemple – poser des questions à Google Assistant. Deux haut-parleurs permettent d’entendre sa réponse, mais aussi d’écouter sa musique ou la bande originale des films et des séries. Pratique, une touche présente sur le côté droit du Chromebook R13 sert à modifier le volume sonore, à l’instar de ce qui se fait sur les smartphones.

Crédit : Acer

Il est possible d’étendre facilement la capacité de stockage de la configuration par l’intermédiaire d’un lecteur de cartes mémoire microSD. C’est également pratique pour accéder rapidement aux fichiers enregistrés par les smartphones, drones, caméras d’action, etc. Ces derniers peuvent ensuite être vus sur un téléviseur ou à un moniteur de grande taille, grâce à une sortie vidéo HDMI.

Le reste de la connectique comprend un port USB 3.0 de type A et un de type C (3.1). Ce dernier assure une quadruple fonction : transfert des données à très grande vitesse, connexion à un moniteur disposant d’une entrée de type DisplayPort (avec un adaptateur), recharge de la batterie du Chromebook et recharge de celles des appareils mobiles (même quand la machine est éteinte). Les technologies Wi-Fi ac et Bluetooth 4.0 se chargent des communications sans fil.

