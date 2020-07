La Xbox Series X arrive, Microsoft stoppe la production de toutes les Xbox One, ou presque

Xbox One X – Microsoft

La console next-gen de Microsoft n’est toujours pas disponible en précommande, mais cela n’empêche pas le constructeur américain de se préparer en amont de sa sortie. Alors que Sony est sur le point d’annoncer le prix et la date de sortie de la PlayStation 5, les joueurs attendent toujours une annonce similaire pour la Xbox Series X. Il se pourrait bien que Microsoft attende les informations du constructeur japonais afin d’ajuster son prix en conséquence pour prendre l’avantage sur la PS5.

La pandémie de Covid-19 une fois de plus responsable ?

Microsoft a officiellement annoncé à nos confrères de The Verge que « alors que nous nous dirigeons vers l’avenir avec la Xbox Series X, nous prenons la décision d’arrêter la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All-Digital Edition ». La famille de la console de huitième génération ne s’éteint pas complètement pour autant. La Xbox One S continue d’être assemblée et vendue à travers le monde.

Cette décision pourrait être partiellement due à la pandémie de Covid-19. En effet, comme l’a rapporté The Verge, la crise sanitaire a été responsable de pénuries de consoles de jeux vidéo. Les usines s’étaient retrouvées contraintes de fermer temporairement. Pendant ce temps, la demande augmentait puisque la majorité de la population était confinée à domicile. C’est en tout cas l’avis de l’analyste Mat Piscatella qui travaille pour le NDP Group, une société d’étude de marché. « Aux États-Unis, la forte augmentation de la demande depuis mars a été responsable de la liquidation des unités. Il est logique de laisser les consoles en rupture de stock afin de se concentrer sur la production d’un plus petit nombre de consoles pour la prochaine génération », a-t-il déclaré dans un tweet.

In the US, the big surge in hardware demand starting in March has led to a number of SKUs across mfgs to sell out. Makes sense to let them stay sold out and focus replen on a smaller number of SKUs leading into next-gen. So if you wanted a deal on PS4/Xone this summer… sorry. https://t.co/vKdWCZ7y0H — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2020

En conclusion, même si Microsoft avait prévu d’arrêter la production de la Xbox One X et de la Xbox One S All-Digital Edition avant la sortie de la Xbox Series X, la décision a certainement été précipitée par les évènements actuels.

Source : Slash Gear