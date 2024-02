Xbox prépare sa riposte : une console portable en vue pour concurrencer la Switch

© Nintendo, Xbox

L’événement « Xbox Business » était particulièrement attendue par les joueurs du monde entier et on peut dire qu’il fut en riche en enseignement. Pendant la conférence, Microsoft a dévoilé que quatre de ses exclusivités allaient bientôt arriver sur PS5 et Nintendo Switch.

La firme de Redmond estime qu’il s’agit d’une opération nécessaire pour sa santé financière et qu’elle permet aussi de contenter le public. Cependant, Microsoft n’oublie pas que les deux entreprises japonaises sont ses concurrentes directes. Xbox préparerait justement une console portable pour faire de l’ombre à la Nintendo Switch, comme Phil Spencer vient de l’avouer à demi-mot.

Xbox préparerait bien une console portable pour faire face à la Switch

En plus des nombreuses informations partagées lors de l’événement organisé par Xbox le 15 février, Phil Spencer a accordé une interview au média The Verge. Au cours de celle-ci, le dirigeant de Xbox Game Studios n’a pas hésité à déclarer qu’il était « un fan de consoles portables ».

Pour rendre les jeux Xbox accessibles à encore plus de joueurs – la fameuse vision Xbox Play Anywhere de l’entreprise – Phil Spencer semble penser que sortir une console portable maison serait une très bonne chose. « Évidemment, nous apprenons de ce que Nintendo a fait au fil des années avec la Switch, ils ont été fantastiques. Donc quand je regarde le Steam Deck, le ROG Ally et la Legion Go, je suis un grand fan de cela », s’enthousiasme-t-il.

Phil Spencer ne va pas jusqu’à dire mot pour mot que Xbox travaille bien sur une nouvelle console portable, mais c’est tout comme. Cependant, il explique aussi que Microsoft doit d’abord œuvrer pour que le support de Windows sur le ROG Ally et Lenovo Legion Go soit meilleur.

Rappelons qu’au début du mois de février, des sources de Xbox News Cast Podcast indiquait déjà que la marque travaillait sur une console portable hybride avec un dock similaire à la Nintendo Switch. Après cette déclaration d’amour de Phil Spencer au produit de la firme de Kyoto, il y a matière à penser que c’est bien le cas. L’été prochain, une nouvelle Xbox Series encore plus puissante pourrait aussi être annoncée.

Source : The Verge