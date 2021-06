La Xbox Series X aura plus d’exclusivités que la PS5 en 2023

Les débuts de la Xbox Series X en termes d’exclusivités sont timides. En tout cas pour l’instant. En effet, à plus de 6 mois de l’arrivée des Xbox Series, le portefeuille d’exclusivités Xbox est encore maigre. Mais cela devrait changer très vite. En effet, non seulement de nouvelles exclusivités Xbox vont arriver dès cette année, mais le calendrier de sorties pour 2022 et 2023 s’étoffe de plus en plus. Il faut dire qu’avec pas moins de 23 studios depuis l’acquisition de Bethesda, Xbox possède une force de frappe sans précédent dans l’industrie du jeu vidéo.

Crédit: Xbox

En effet, le calendrier des exclusivités de Xbox pour les années à venir est prometteur, en quantité et en qualité. Outre Forza Horizon 5 (Playground Games) et Halo Infinite (343 Industries) qui devraient arriver dès cette fin d’année, et Starfield (Bethesda Games Studios), Forza Motorsport (Playground Games) et Redfall (Arkane Austin) qui débarqueront dès 2022, la suite s’annonce encore plus intéressante.

Xbox : exclusivités, Game Pass, l’année décisive en 2023 ?

En effet, les grosses annonces du Xbox Games Showcase de l’année dernière seraient pour la plupart prévues pour 2023. Parmi celles-ci, on compte notamment Avowed (Obsidian), Fable (Playground Games), et Hellblade 2 (Ninja Theory). Contraband (Avalanche Studio) est venu s’ajouter à cette liste suite à l’E3. Bien que les dates ne soient pas encore annoncées, Jeff Grubb affirme que les jeux précités sont pour l’instant bien prévus pour 2023.

Jeff Grubb les inclut également dans son affirmation, et pourtant il se pourrait fortement qu’Everwild et Perfect Dark glissent à 2024. En effet, le développement du premier aurait été rebooté récemment suite au départ du boss du projet chez Rare. Quant au second, The Initiative, le studio « quadruple A » de Microsoft, est tout récent, et monté de toute pièce. On peut donc s’attendre à certains délais avant de voir arriver ces deux titres.

Cela dit, il reste encore des jeux non annoncés comme le nouveau projet de The Coalition, studio à l’origine de Gears of War, Compulsion Game, et InXile, notamment. Microsoft pourrait en dire plus sur certains de ces jeux dans la conférence prévue ce soir à 19h. Mais comme 2023 est encore loin, il ne faut pas s’attendre à de longues minutes de gameplay pour le moment. En effet, Microsoft a montré à l’E3 que Xbox se concentre sur ce qui va sortir dans les prochains mois. Dans le but, bien sûr, de booster les abonnements au Game Pass, cœur de la stratégie de Xbox.

Source : comicbook.com