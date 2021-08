xCloud : le cloud gaming arrive sur les Xbox Series X/S et Xbox One cette année

Lors de la conférence Xbox de la Gamescom 2021, Microsoft a annoncé que xCloud arrive sur les Xbox Series X/S et Xbox One. Le service de cloud gaming avec tous ses avantages débarquera sur les consoles de salon d’ici la fin 2021.

Excellente nouvelle pour les joueurs Xbox ! À l’occasion de la conférence Xbox de la Gamescom qui a été diffusée hier soir, Microsoft a annoncé l’arrivée du cloud gaming sur les Xbox Series X/S et Xbox One cette année. Il n’a cependant pas mentionné l’existence du Xbox Stream Box, un boîtier dédié au cloud gaming qui a fuité il y a quelques semaines.

Le cloud gaming débarque sur Xbox Series X/S et Xbox One – Crédit : Microsoft

Le Xbox Cloud Gaming est déjà disponible sur les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, mais c’est la première fois qu’il débarque sur les consoles de salon avec tous ses avantages. D’ailleurs, Microsoft a enfin remplacé les Xbox One par des Xbox Series X dans ses serveurs pour le cloud gaming. Les joueurs ont ainsi accès aux performances de la console next-gen sur des appareils portables.

xCloud nécessitera un abonnement Xbox Game Pass Ultimate sur Xbox Series et Xbox One

xCloud fera partie du Xbox Game Pass Ultimate, l’abonnement premium qui donne accès à un catalogue de plus de 100 jeux et à un abonnement EA Play pour 12,99 €/mois. Avec le cloud gaming sur consoles, les joueurs n’auront plus à se soucier de l’espace de stockage disponible de leur Xbox. Ils pourront instantanément jouer à leurs jeux favoris sans patienter jusqu’à la fin de l’installation.

De plus, le cloud gaming est pensé pour le multijoueur. Si l’un de vos amis joue à un jeu compatible avec le cloud gaming, il peut vous inviter à rejoindre sa session à n’importe quel moment. Vous n’avez même pas besoin d’acheter le jeu. À titre d’information, les jeux compatibles avec le cloud gaming ont une icône en forme de nuage dans le menu.

Le cloud gaming sur Xbox apporte également un autre gros avantage pour les joueurs, surtout pour ceux qui n’ont pas de Xbox Series X. Même si la pénurie dure jusqu’en 2022, les joueurs pourront tout de même profiter des performances next-gen. En effet, ils pourront jouer aux jeux Xbox Series sur leur Xbox One via le cloud. Cela comprend aussi les titres qui sont sortis exclusivement sur next-gen comme The Medium ou encore le célèbre Microsoft Flight Simulator.

Enfin, Microsoft commencera à tester en bêta le cloud gaming sur Xbox cet automne. Vous ne pourrez pas jouer en 4K, mais en 1080p à 60 FPS comme c’est déjà le cas sur smartphones, tablettes et ordinateurs. D’ailleurs, Microsoft teste un mode nuit et une interface en 4K pour la Xbox Series X.

Source : BGR