Xbox Series X : enfin un nouveau modèle, sans lecteur de disque et moins cher !

Crédit : Microsoft

La rumeur courait déjà en mars qu’une Xbox Series X blanche et sans lecteur de disque était dans les tuyaux chez Microsoft. À l’occasion du Xbox Games Showcase hier, la firme de Redmond l’a confirmé lors d’une présentation. Et la bonne nouvelle, c’est que cette future version de la console est moins chère !

Cette Xbox vient marcher sur les plates-bandes de la PS5 Slim. Cette version est allégée par l’absence de lecteur mais garde le même hardware : il s’agit bien d’une Series X, aux performances supérieures à la version S. Sans l’aide des disques, Microsoft a prévu un stockage de 1 To pour télécharger tous les jeux. Surtout, la console voit son prix indicatif baisser de 50 euros, à 499,99 euros au lieu de 549,99.

Trois nouvelles versions de la Xbox Series X bientôt disponibles

La barre symbolique des 500 euros neuve est franchie pour la Xbox Series X, mais aussi la barre de 600 euros ! En effet, cette nouvelle version (qui séduira sans aucun doute davantage) est accompagnée d’une autre autre déclinaison plus chère, intitulée “Galaxy Black“. Le principal avantage de cette console est d’embarquer un disque dur de 2 To, pour 649,99 euros. Microsoft souligne également la beauté de son “design unique“.

Dernière version de la Xbox présentée ce dimanche : une Series S avec davantage de stockage (1 To) à 349,99 euros, disponible en blanc. C’est plus cher que l’actuelle Xbox Series S, dotée de seulement 512 Go de stockage interne et au tarif indicatif de 299,99 €.

Aucune amélioration hardware en vue pour la Xbox Series X

En revanche aucune nouvelle de la Xbox Series X2 et son design inédit, aussi appelée Project Brooklin. Des documents confidentiels, révélés lors de l’affaire du rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, semblaient indiquer qu’une nouvelle console “Pro” devait venir rapidement relancer les ventes de la Xbox Series X, à la ramasse face à la PS5. Visiblement Microsoft a remis ce projet à plus tard.

Car pendant ce temps, Sony affûte sa prochaine console, la PS5 Pro, dont les performances seraient tout à fait ébouriffantes. Mais elle aussi serait retardée. C’est normal, Sony n’a aucune raison de tenter la production d’une autre console tant que ses ventes restent bien supérieures à celles de Microsoft. D’autres avancent que la raison de ce retard serait tout simplement GTA 6 et sa sortie tardive.