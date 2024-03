Xbox Series X : une nouvelle console blanche et sans lecteur de disque à l’horizon ?

Des images d’une Xbox Series X blanche et sans disque font surface, laissant entrevoir une nouvelle option pour les joueurs. Cette version arborerait un look épuré et des composants internes optimisés. Si son arrivée n’est pas encore officielle, elle pourrait signer l’abandon d’un autre projet : la Xbox Series X “Brooklin”.

Vers une Xbox Series X Blanche ?

Un vent de fraîcheur pourrait souffler sur la Xbox Series X. Des fuites provenant du site Exputer dévoilent des images d’un possible modèle blanc et dépourvu de lecteur de disque. Ce changement esthétique s’accompagnerait d’améliorations techniques internes, selon les informations rapportées.

Xbox Series X : Une version blanche et sans disque en approche ?

Si ces visuels s’avèrent authentiques, la nouvelle venue adopterait un look résolument minimaliste. En abandonnant le noir massif de la version actuelle, elle opterait pour un blanc immaculé similaire à celui de la Xbox Series S. Cette sobriété visuelle plaira sans aucun doute aux joueurs privilégiant la discrétion et l’élégance.

Plus qu’un simple changement esthétique, Exputer évoque des optimisations internes, notamment au niveau du dissipateur thermique. Ces informations semblent corroborées par des documents consultés par le média The Verge. Ces améliorations techniques pourraient garantir un meilleur refroidissement de la console, tout simplement.

La date de sortie et le prix de ce modèle demeurent flous. Exputer avance une potentielle arrivée en juin ou juillet 2024, à un tarif inférieur de 50 à 100 dollars par rapport à la Xbox Series X actuelle (autour de 499 € chez nous, en Europe).

L’arrivée de cette Xbox Series X blanche pourrait cependant signer l’abandon d’un autre projet : la “Brooklin”. Révélée lors du procès FTC vs. Microsoft, Brooklin était le nom de code d’une Xbox Series X repensée. Son design plus cylindrique et l’absence de lecteur de disque s’accompagnaient d’une nouvelle manette et d’une connexion Xbox Wireless 2. Sa sortie était initialement prévue pour novembre 2023, au même prix que la Series X classique.

Phil Spencer, à la tête de la division Xbox chez Microsoft, avait d’ailleurs évoqué ces fuites en septembre dernier, laissant entendre un changement de plans : « C’est difficile de voir le travail de nos équipes partagé ainsi car beaucoup de choses ont évolué et il y a de quoi être excité pour le présent et le futur ».

Difficile donc de trancher entre l’hypothétique Xbox Series X blanche et discrète, ou la mystérieuse Brooklin cylindrique. Microsoft conserve le silence pour le moment, mais une annonce officielle pourrait intervenir prochainement. Ces fuites, si elles se confirment, ouvrent en tout cas la voie à un choix plus diversifié pour les joueurs, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.