Xbox Series X/S : stocks, prix, Game Pass, xCloud, jeux à venir

Les Xbox Series X et S sont disponibles depuis le 10 novembre 2020. La troisième génération de console de Microsoft se veut une révolution en termes de puissance. Les temps de chargement sont réduits (voire annulés) et les graphismes seront encore plus photoréalistes pour les amateurs d’expériences immersives. Et ces nouvelles consoles viennent avec deux arguments majeurs : le Xbox Game Pass et xCloud.

Xbox Series X et Xbox Series S : deux consoles distinctes

Xbox Series S et Series X – Crédit : Microsoft

Comme Sony, Microsoft fait le choix de deux consoles. La Xbox Series X propose un lecteur alors que la Series S ne peut faire fonctionner que des jeux dématérialisés.

La Xbox Series X possède un lecteur Blu-Ray 4K. La Series S ne profite que des jeux téléchargés et du contenu multimédia sur Internet. Avec cette seconde version, Microsoft compte bien vendre son Game Pass. Ce service donne accès à un vaste catalogue de jeux via un abonnement mensuel. Certains sont même proposés disponibles par ce biais dès leur sortie.

Sony et Microsoft s’alignent donc sur une même stratégie, celle d’un format dématérialisé de plus en plus populaire. Et sur ce terrain, Microsoft était précurseur, une Xbox One S All Digital sans lecteur optique ayant déjà été lancée en mai 2019. Enfin, c’était un premier pas sur les consoles de salon puisqu’en portable, c’est Sony qui avait donné le LA avec sa PSP Go dès 2009 !

Quel prix pour les Xbox Series X/Series S ?

Xbox Series S – Crédit : Microsoft

La Xbox Series S, dénuée de lecteur optique, est à 299,99 €, soit 100 € de moins que la PS5 Digital Edition. Une bonne option si le dématérialisé ne vous dérange pas et que la puissance n’est pas un critère absolu, la Series S étant moins performante que la Series X.

La Xbox Series X s’affiche quant à elle à 499,99 €, comme la PS5. Mais contrairement à son concurrent, Microsoft facilite l’accès à sa nouvelle génération de console avec le Xbox All Access.

Avec ce programme, la Xbox Series X est disponible à 32,99 € (24,99 € pour la Xbox Series S) pendant 24 mois avec un taux d’intérêt annuel de 0% et 24 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate. La formule Ultimate ouvre également l’accès au Xbox Cloud Gaming pour jouer en cloud gaming sur n’importe quel appareil. Pour iOS, il faut passer par un navigateur.

Si la Xbox Series S reste trouvable aisément, notamment sur le site de Microsoft, la Xbox Series X affiche de maigres stocks. Comme la PS5, les scalpers profitent de la pénurie de composants (liée à la pandémie) pour revendre des consoles à prix d’or. Si les tarifs restent moins élevés que la console de Sony, certains revendeurs n’hésitent pas à proposer la machine au prix salé de 700 € sur Leboncoin et eBay.

Pénurie de Xbox Series X, pas d’amélioration en 2022

Xbox Series X – Crédit : Nassim Chentouf / Tom’s Guide

Phil Spencer, dirigeant de la branche Xbox, l’a révélé lors d’une interview (via The Wrap). La Xbox Series X risque de subir encore longtemps la pénurie. Et pas d’amélioration à l’horizon de 2022.

Je pense que, malheureusement, cette pénurie va nous accompagner pendant des mois et des mois, probablement jusqu’à la fin de cette année puis la suivante. Nous travaillons dur pour mettre des stocks à disposition, mais ce sera un challenge pendant un bon moment. – Phil Spencer

Si Microsoft ne communique pas ses chiffres, il se dit que depuis le lancement des consoles le 10 novembre 2020, entre 5 et 6,5 millions de Xbox Series X/Series S ont été écoulées.

On apprend également par Media Create que la Xbox Series X s’écoule bien sur les terres de Sony, au Japon, en tant qu’américain. Début octobre, 63 757 consoles ont été vendues contre 35 387 Xbox Series S soit une hausse de 64%. La Xbox Series S affiche 38 307 d’unités. Mais la PS5 reste en tête au Japon avec 1,1 million de ventes.

Xbox Game Pass et Xbox Cloud Gaming, la force des Xbox Series S et X

Back 4 Blood sur xCloud – Crédits : Nassim Chentouf / Tom’s Guide

Microsoft n’arrive pas à la cheville de Sony en termes d’exclusivités fortes, mais a une force de frappe conséquente avec son Xbox Game Pass proposé en abonnement à partir de 9,99 €/mois (1 € le premier mois).

L’abonnement Xbox Game Pass donne accès à plus de 100 jeux en illimité, de nouveaux titres étant régulièrement ajoutés. Certains sortent même Day One, comme les jeux Microsoft, et le catalogue propose des titres majeurs (DOOM Eternal, Dishonored, tous les Halo, Gears of War, etc). La formule Ultimate du Xbox Game Pass ouvre l’accès à des remises, à EA Play avec plusieurs jeux d’Electronic Arts, mais surtout au Xbox Cloud Gaming.

Xbox Game Pass en trois abonnements – Crédit : Microsoft

Xbox Cloud Gaming, c’est le service de cloud gaming propulsé par Microsoft. Pour faire simple : vous pouvez jouer sur n’importe quel support (Windows, macOS, Android, iOS) à l’un des jeux du catalogue avec une simple connexion Internet, comme si vous étiez sur une Xbox Series X. Vous pouvez tester votre connexion à cette adresse. Pour profiter du Xbox Cloud Gaming, il faut obligatoirement opter pour le Xbox Game Pass Ultimate facturé 12,99 €/mois. Celui-ci comprend tous les avantages du Game Pass avec en sus le Xbox Live Gold.

Nous avons pu essayer plusieurs jeux (connexion fibre personnelle ci-dessous), parmi lesquels Back 4 Blood, Marvel’s Avengers, NieR Automata, Gears 5, Batman : Arkham Knight. Aucun ralentissement constaté bien que Xbox Cloud Gaming soit encore en bêta. S’agissant de streaming, il faudra faire avec une perte de qualité graphique (mais assez légère, rien de dramatique).

Débits Xbox Cloud Gaming – Crédit : Tom’s Guide / Nassim Chentouf

Design : à quoi ressemblent les Xbox Series X/Series S ?

Il est plus évident de différencier les Xbox Series que les deux PS5. Microsoft a fait le choix d’esthétiques totalement différentes. La Xbox Series X s’apparente à un monolithe noir, beaucoup plus sobre que la console de Sony. Beaucoup estiment même que cette dernière s’en sort mieux que la PS5 et son design futuriste. On trouve un bloc conçu par Chris Kujawski, designer principal de la Xbox. En interview, il explique que « les consoles précédentes avaient une sorte d’exosquelette. Pour cette console, nous avons pensé à l’inverse. Un châssis central comme pierre angulaire (…) Nous avons imaginé un Tetris 3D : comment placer chaque composant pour trouver le meilleur placement ».

En résulte une Xbox Series X utilisant un refroidissement parallèle pour ne pas surchauffer. De l’air frais circule entre les différentes zones de la console, comme nous avons pu le constater lors du démontage de notre propre Xbox Series X.

La Xbox Series S fait beaucoup plus penser à un petit ordinateur de bureau. On trouve un coloris blanc et un aspect compact rappelant fortement la Xbox One S (mais boostée). Les entrées d’air passent par un large cercle noir sur la face avant.

Quelles différences entre les Xbox Series X et Xbox Series S ?

En termes de puissance, la Xbox Series X affiche des caractéristiques bien plus solides que la Series S. Cette dernière fait beaucoup de concessions sur la puissance pour permettre un prix plus accessible. La Xbox Series X promet des jeux en 4K jusqu’à 120 fps, la 8K HDR et le Xbox Velocity Architecture.

Xbox Series S Xbox Series X CPU Zen 2 à 8 cœurs / 3,6 GHz Zen 2 à 8 cœurs / 3,8 GHz GPU AMD RDNA 2 AMD RDNA 2 RAM 10 Go GDDR6 16 Go GDDR6 Bande passante de la RAM 224 Go/s 10 Go à 560 Go/s et 6 Go à 336 Go/s Stockage SSD 512 Go SSD 1 To Extension de stockage Disque dur externe USB 3.1

Carte d’extension Seagate de 1 To Disque dur externe USB 3.1

Carte d’extension Seagate de 1 To Support optique Pas de lecteur Lecteur Blu-Ray 4K

Les Xbox Series X et Series S bénéficient du Ray Tracing

Les Xbox Series prennent également en charge le ray-tracing. Cette technologie permet le calcul de l’ombre et de la lumière en fonction des éléments du décor pour un rendu graphique encore plus immersif. La photo ci-dessous nous montre le résultat avec une carte Nvidia.

Le Ray tracing – Crédit : Nvidia

Le SSD réduit les temps de chargement pour la Xbox Series

Les Xbox Series X et Series S sont équipés d’un SSD conçu par Microsoft sur la base des standards NVMe M.2 et PCIe 4.0. Lors d’une démo, l’entreprise américaine avançait une réduction de 77% des temps de chargements entre la Xbox One S et la Xbox Series S sur The Outer Worlds. Dans les faits, on passe de 53 secondes à 12 secondes seulement. Un gap énorme.

Sur Xbox One X, Sea of Thieves charge en 81 secondes contre 20 secondes sur Xbox Series X. Red Dead Redemption 2 passe de 128 secondes à 38 secondes et Warframe de 91 secondes à 25 secondes !

Les Xbox Series sont-elles rétrocompatibles avec les Xbox, Xbox 360 et Xbox One ?

C’est le gros argument que ne possède pas la PS5. Les Xbox Series font tourner vos jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Un programme lancé par Microsoft et largement apprécié par les joueurs alors de plus en plus de titres intègrent cette rétrocompatibilité. Une liste complète est disponible sur le site du constructeur.

Avec la rétrocompatibilité, les jeux des précédentes machines Xbox exploitent le potentiel du CPU, GPU et SSD pour tourner au maximum des capacités en profitant des bénéfices de la Xbox Series. Le temps de chargement baisse drastiquement grâce au Xbox Velocity Architecture. On trouve également un Auto HDR pour une image plus riche. Si un jeu ne profite pas nativement du HDR, la Xbox Series X s’adapte sans aucune démarche.

Pour proposer la meilleure rétrocompatibilité, les équipes de Microsoft ont joué plus de 500 000 heures sur les jeux des précédentes générations de Xbox. Le nombre d’images par seconde est plus élevé et stable pour un gameplay fluide. Notons que tous les titres ne sont pas compatibles à cause du moteur graphique ou des animations.

Grâce à la technologie Heutchy, les jeux Xbox et Xbox 360, respectivement affichés en 360p et 720p, passent en 4K sur la Xbox Series.

Les jeux au format physique profitent de la rétrocompatibilité. Aussi bien en insérant un CD que ceux stockés sur le disque dur externe. La bibliothèque numérique a aussi droit à cette technologie sans aucun coût supplémentaire. Les sauvegardes du cloud sont prises en charge.

La Xbox Series propose l’audio 3D

Avec le Dolby Atmos, la Xbox Series offre une solution d’audio 3D. il faut évidemment un équipement compatible, plus précisément une installation en 5.1.2 canaux. Plusieurs jeux profitent déjà de cette spatialisation du son pour renforcer l’immersion. On imagine que Halo Infinite va rejoindre la liste à sa sortie. Pour configurer votre matériel, nous vous proposons un tuto.

La Xbox permet également d’utiliser un récepteur pour traiter les signaux non compressés 5.1 ou 7.1 en dehors de la sortie audio du téléviseur. Pour en profiter, il faut se rendre dans Paramètres > Général > Volume et sortie audio puis sélectionner le format adéquat.

Pour profiter du son sur votre casque, connecté à la console ou à la manette, il faut se rendre au même endroit. Le son 3D s’active en choisissant l’option Windows Sonic. Parmi les autres propositions, on trouve DTS Headphone:X et Dolby Atmos for Headphones. Il faudra néanmoins acheter une application compatible.

Une manette Xbox toujours aussi efficace

Crédit : Microsoft

La PS5 améliore la formule de sa manette en changeant totalement son design avec la DualSense et son fameux retour haptique. Microsoft conserve pour sa part les lignes de la manette des précédentes Xbox. Néanmoins, l’accessoire des Xbox Series X et S a bénéficié de quelques améliorations. Une modernisation de son design qui offre un meilleur confort en main, notamment via une surface texturée antidérapante. La manette arbore toujours un énorme bouton central avec le logo de la marque pour accéder aux options. Ajoutons que la Xbox Series fait le minimum mais le fait bien avec une compatibilité PC et Android/iOS.

Microsoft mise sur les détails discrets mais améliorant l’expérience déjà bonne d’une manette plébiscitée. On trouve des dizaines de millimètres en moins avec des gâchettes plus douces. La croix directionnelle change également pour une utilisation plus simple et une précision certaine. On trouve de petits picots à l’arrière pour une poignée bien ferme en main. La manette glisse beaucoup moins et les finitions apparaissent propres.

La réactivité est toujours au rendez-vous avec une souplesse pour les boutons principaux. Les gâchettes peuvent facilement être atteintes grâce à la conception de la manette. De quoi éviter les douleurs lors de longues sessions. La vibration permet d’améliorer l’immersion lors de sessions de certains jeux, comme la course. Mais la manette ne propose pas de retour haptique comme la DualSense de la PS5.

Vous pouvez relier la manette en Bluetooth à votre smartphone/tablette ou ordinateur. Mais pour la Xbox Series X, il faut passer par une technologie propriétaire. Une technologie bien plus rapide et réactive. La latence est réduite grâce au Dynamic Input Latency proposé par Microsoft. Ainsi, Microsoft promet une réactivité similaire à une connectivité filaire.

En termes de légèreté, la manette Xbox Series affiche 240g sans les piles, ne dépassant pas la barre symbolique des 300 g même avec les deux piles (56g). Microsoft n’ajoute pas de batterie : on vous conseille des piles rechargeables pour éviter de passer plusieurs fois à la caisse.

La manette communique par Bluetooth (ou filaire) et propose une prise jack de 3,5 mm. L’autonomie est de 40 heures avec des piles AA.

La manette Xbox Elite Series 2 pour les joueurs compétitifs

Crédit : Microsoft

Pour les joueurs compétitif, Xbox a conçu la manette Elite Series 2. On trouve des sticks analogiques à tension réglable, des formes interchangeables des sticks analogiques permettant une grande personnalisation avec l’enregistrement jusqu’à 3 profils personnalisés (il est possible de switcher rapidement). L’application Xbox Accessories permet des configurations uniques comme le mappage des boutons par commande vocale. L’autonomie est également de 40 heures avec une batterie rechargeable. La manette Elite Series 2 est livrée dans un pack comprennant :

L’étui de rangement

Ensemble de 6 sticks analogiques : Dôme Standard (2), Classique (2), Grand (1), Large (1)

Jeu de 4 palettes : Moyenne (2), mini (2)

Jeu de 2 contrôleurs multidirectionnels : Standard, à facettes

Outil d’ajustement du stick analogique

Station de chargement

Câble USB-C

Le Smart Delivery pour ne pas racheter vos jeux

Crédit : Microsoft

Autre gros argument de la Xbox Series : le Smart Delivery. Lorsque vous achetez un jeu sur Xbox One, vous avez droit à une copie sur la nouvelle console de Microsoft. La sauvegarde et le contenu acheté sont conservés. Les mises à jour next-gen gratuites permettent de meilleures résolutions, textures et un framerate plus élevé. Il ne s’agit pas d’une simple rétrocompatibilité.

La fonctionnalité ne se limite pas à Microsoft et tous les éditeurs sont éligibles. Plusieurs sociétés annoncent utiliser le Smart Delivery comme Ubisoft, Electronic Arts ou CD Projekt RED (Cyberpunk 2077 a été repoussé à 2022). Notons qu’il s’agit d’une technologie facultative et tous les jeux ne sont pas compatibles.

Voici la liste actuelle des jeux Xbox One profitant du Smart Delivery vers la Xbox Series :

3 sur 10 : Saison 1

A Little Lily Princess

A Plague Tale : Innocence

Aeon Drive

Aerial_Knight’s Never Yield

Alan Wake Remastered

Alba : A Wildlife Adventure

Aliens : Fireteam Elite

Alphadia Genesis 2

Alphaset by POWGI

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs

Angels with Scaly Wings

Anodyne 2 : Return to Dust

Another Dawn

Apple Slash

Apsulov : End of Gods

Aragami 2

ARK : Survival Evolved

Armed Emeth

art of rally

Asdivine Cross

Asdivine Saga

Asphalt 9 : Legends

Assassin’s Creed Valhalla

Assetto Corsa Competizione

Astria Ascending

Back 4 Blood

Bai Qu : Hundreds of Melodies

Balan Wonderworld

Barry the Bunny

Bassmaster Fishing 2022

Before I Forget

Beyond Enemy Lines – Remastered Edition

Blacksmith of the Sand Kingdom

Blaster Master Zero

Blaster Master Zero 2

Blaster Master Zero 3

Blitz Breaker

BloodRayne Betrayal : Fresh Bites

Bone Marrow Console Edition

Borderlands 3

Boulder Dash Deluxe

Bridge Constructor : The Walking Dead

C14 Dating

Call of the Sea

Castle of Pixel Skulls DX

Catlateral Damage : Remeowstered

Chivalry II

Chorus

Chroma Quaternion

Cloud Gardens

Combats à l’étroit

Concept Destruction

Craftopia

Crash Bandicoot 4 : It’s About Time

Crash Drive 3

Crime Opera : The Butterfly Effect

Crimsonland

Cris Tales

Cross the Moon

CrossCode

CrossfireX

CrossKrush

CRSED : F.O.A.D.

Crypto by POWGI

Cuisine Royale

Curved Space

Cyberpunk 2077

Darker Skies

DARQ : Complete Edition

Dead by Daylight : Édition Spéciale

Death’s Door

Demon Hunter : Revelation

Demon Hunter : Riddles of Light

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Descenders

Desperados III

Destiny 2

Diablo II : Resurrected

DIRT 5

Disciples : Liberation

Disco Elysium : The Final Cut

Dojoran

Don’t Touch this Button!

Donuts’n’Justice

DOOM Eternal

Dreaming Sarah

Dustwind – The Last Resort

Dying Light 2

Echo Generation

eFootball 2022

Eldest Souls

Embr

ENDER LILIES : Quietus of the Knights Endless Fables : Shadow Within

Evergate

Evil Genius 2 : World Domination

F1 2021

Family Mysteries 3 : Criminal Mindset

Far Cry 6

Farming Simulator 22

Football Manager 2021

For Honor

Forza Horizon 4

Forza Horizon 5

Freddy Spaghetti

Freddy Spaghetti 2.0

Fuga : Melodies of Steel

Gaps by POWGI

Gears 5

Gears Tactics

Ghostrunner

Gleylancer

GONNER2

Grand Theft Auto V

GreedFall

GRID Legends

Grounded

Gutwhale

Hadès

Halo : The Master Chief Collection

Halo Infinite

Haven

Heal : Console Edition

Hellblade : Senua’s Sacrifice

Hellbreachers

Hello Neighbor 2

Hindsight 20/20 – Wrath of the Raakshasa

Hitman 3

Hood : Outlaws & Legends

Human Fall Flat

I Am Dead

I Am Fish

Imagine Earth

Immortals : Fenyx Rising

Infestor

It Takes Two

Jurassic World Evolution 2

Just Dance 2021

JYDGE

Kerbal Space Program Enhanced Edition

Kid Tripp

King Oddball

Kingdom of Arcadia

Kitaria Fables

Klang 2

Ladders by POWGI

Lake

Last Stop

Lemnis Gate

Life is Strange : True Colors

Little Nightmares II

Loopindex

Lost Grimoires 3 : The Forgotten Well

Lost In Random

Lost Judgment

LoveChoice

Maid of Sker

Maneater

Manifold Garden

Marvel’s Avengers

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mass Effect : Édition Légendaire

MechWarrior 5 : Mercenaries

Metal : Hellsinger

Mighty Goose

Mixups by POWGI

Morkredd

Mortal Kombat 11

Mortal Shell

MX vs ATV Legends

Myst

Necromunda : Hired Gun

Nexomon

Nexomon : Extinction

Nickelodeon All-Star Brawl

No Man’s Sky

Oddworld : Soulstorm Enchanced Edition

One Escape

One-Eyed Lee and the Dinner Party

Operation : Tango

Orbibot

Orcs Must Die ! 3

Ori and the Will of the Wisps

Outbreak

Outbreak : Endless Nightmares

Outriders

Override 2 : Super Mech League Overwatch

Paint the Town Red

Party Animals

Persian Nights 2 : A la lueur du clair de lune

Phantasy Star Online 2 : New Genesis

Pinkman+

Planet Coaster : Console Edition

Poker Club

Port Royale 4

Psychonauts 2

Puyo Puyo Tetris 2

Quake

R-Type Final 2

R.B.I. Baseball 21

Rabisco+

Relicta

Resident Evil Village

RIDE 4

Riders Republic

Rift Racoon

Rise of the Slime

Rogue Company

RPG Time : The Legend of Wright

Rubber Bandits

Rustler

Sable

Sable’s Grimoire

Saints Row : The Third Remastered

Saints Row (2022)

Samurai Shodown

Scarlet Nexus

Sea of Thieves

Second Extinction

Shing !

Skyland : Heart of the Mountain

Spacebase Startopia

Sparkle 2

Sparkle Unleashed

SpellForce III Reforced

Star Wars : Squadrons

Star Wars Jedi : Fallen Order

State of Decay 2 : Juggernaut Edition

Stellaris

Street Outlaws 2 : Winner Takes All

Subnautica

Subnautica : Below Zero

Sumatra : Fate of Yandi

Summer Sports Games

Sun Wukong VS Robot

Super Destronaut DX-2

Superhot : Mind Control Delete

Surgeon Simulator 2

Tails of Iron

Teacup

Tetris Effect : Connected

The Artful Escape

The Ascent

The Big Con

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes

The Elder Scrolls Online

The Falconeer

The Gunk

The Touryst

The Wild at Heart

Thunderflash

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tormented Souls

Trails and Traces : The Tomb of Thomas Tew

Train Sim World 2

Twelve Minutes

Twin Mirror

Twin Robots : Ultimate Edition

UltraGoodness 2

Undead Horde

Untitled Darkness

Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2

Verdun

Virtuous Western

Visage

War Thunder

Watch Dogs : Legion

We Happy Few

Werewolf : The Apocalypse – Earthblood

Within the Blade

World of Tanks

World of Warships : Legends

Worms Rumble

WRC 9 FIA World Rally Championship

Yakuza : Like a Dragon

Yes, Your Grace

Zombie Watch

Liste des jeux Xbox Series qui sortent en 2021 :

Sorties jeux Xbox Series d’octobre 2021 :

Les Gardiens de la Galaxie (26 octobre)

Riders Republic (28 octobre)

Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires (28 octobre)

PJ Masks : Héros de la Nuit (29 octobre)

Blaze et les Monster Machines : Pilotes de Moteur City (octobre)

NERF Legends (octobre)

Sorties jeux Xbox Series de novembre 2021 :

The Last Stand : Aftermath (1er novembre)

Just Dance 2022 (4 novembre)

Call of Duty : Vanguard (5 novembre)

Forza Horizon 5 (9 novembre)

Jurassic World Evolution 2 (9 novembre)

Football Manager 2022 (9 novembre)

Grand Theft Auto : The Trilogy The Definitive Edition (11 novembre)

The Elder Scrolls V : Skyrim : Anniversary Edition (11 novembre)

Sherlock Holmes : Chapter One (16 novembre)

Battlefield 2042 (19 novembre)

Farming Simulator 22 (22 novembre)

Gear.Club Unlimited 2 – Ultimate Edition (30 novembre)

Let’s Sing 2022 (novembre)

My Singing Monsters Playground (novembre)

Sorties jeux Xbox Series de décembre 2021 :

HORROR TALES : The Beggar (1er décembre)

Halo Infinite (8 décembre)

Aeterna Noctis (15 décembre)

HORROR TALES : The Astronaut (30 décembre)

Shredders (décembre)

The Gunk (décembre)

Cheronbylite (4ème trimestre)

Evil Genius 2 : World Domination (4ème trimestre)

Kerbal Space Program Enhanced Edition (4ème trimestre)

Dawn of the Monsters (4ème trimestre)

We Were Here Forever (4ème trimestre)

OlliOlli World (4ème trimestre)

Crusader Kings III (4ème trimestre)

Oddworld : Soulstorm (4ème trimestre)

Zorrot The Chronicles, The Game (4ème trimestre)

Aztech : Forgotten Gods (4ème trimestre)

Bright Memory : Infinite (4ème trimestre)

Metro Exodus (4ème trimestre)

Wreckfest (4ème trimestre)

War Mongrels (4ème trimestre)

Six Days in Fallujah (4ème trimestre)

Soulborn (4ème trimestre)

Hunting Simulator 2 (4ème trimestre)

Deliver Us The Moon (4ème trimestre)

Scorn (4ème trimestre)

Temtem (4ème trimestre)

Atomic Heart (4ème trimestre)

Bushiden (4ème trimestre)

Airborne Kingdom (4ème trimestre)

Hellpoint (4ème trimestre)

RPG Time : The Legend of Wright (4ème trimestre)

Dead Static Drive (4ème trimestre)

Martha is Dead (4ème trimestre)

Ruined King : A League of Legends Story (4ème trimestre)

SteamDolls : Order of Chaos (4ème trimestre)

Chorus (4ème trimestre)

Flea Madness (4ème trimestre)

Skeletal Avenger (4ème trimestre)

Curse of the Sea Rats (4ème trimestre)

Metal : Hellsinger (4ème trimestre)

Party Crasher Simulator (4ème trimestre)

Orphan of the Machine (4ème trimestre)

Echo Generation (4ème trimestre)

Hello Neighbor 2 (4ème trimestre)

Warhammer 40,000 : Darktide (4ème trimestre)

Mad Streets (4ème trimestre)

Demon Turf (4ème trimestre)

Nth^0 : Infinity Reborn (4ème trimestre)

Ultimate Fishing Simulator 2 (4ème trimestre)

Unknown 9 : Awakening (4ème trimestre)

Among Us (4ème trimestre)

King Arthur : Knight’s Tale (4ème trimestre)

Evil West (4ème trimestre)

Open Roads (4ème trimestre)

Dakar 21 (4ème trimestre)

BROK the InvestiGator (4ème trimestre)

Inked (4ème trimestre)

Isonzo (4ème trimestre)

Mystiqa (4ème trimestre)

Arcade Paradise (4ème trimestre)

Tin Heats (4ème trimestre)

Tiny Troopers : Global Ops (4ème trimestre)

Tour de France 2021 (4ème trimestre)

INSTANT SPORTS Paradise (4ème trimestre)

Reina & Jericho (4ème trimestre)

Splitgate (4ème trimestre)

ELEX II (4ème trimestre)

BattleCakes (4ème trimestre)

Fractal Space (4ème trimestre)

Unpacking (4ème trimestre)

Nexomon (4ème trimestre)

Archvale (4ème trimestre)

Next Space Rebels (4ème trimestre)

Liste des jeux Xbox Series qui sortent en 2021 :

Sorties jeux Xbox Series de janvier 2022 :

Hotel Life : A Resort Simulator (27 janvier)

Tom Clancy’s Rainbow Six : Extraction (janvier)

Rugby 22 (janvier)

Sorties jeux Xbox Series de février 2022 :

Life is Strange Remastered Collection (1er février)

Dying Light 2 : Stay Human (4 février)

The King of Fighters XV (14 février)

Dynasty Warriors 9 Empires (15 février)

Destiny 2 : La Reine Sorcière (22 février)

Assetto Corsa Competizione (24 février)

Saint Row (remake) (25 février)

Elden Ring (25 février)

Evil Dead : The Game (février)

Vampire : The Masquerade – Swansong (février)

Blood Bowl 3 (février)

Sorties jeux Xbox Series de mars 2022 :

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (18 mars)

Tiny Tina’s Wonderlands (25 mars)

Grand Theft Auto V (mars)

Marvel’s Midnight Suns (mars)

LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (1er trimestre)

Read Only Memories : Neurodriver (1er trimestre)

Nobody Saves The World (1er trimestre)

Arcade Spirits : The New Challengers (1er trimestre)

Sorties jeux Xbox Series d’avril 2022 :

S.T.A.L.K.E.R. 2 : The Heart of Chernobyl (28 avril)

Sorties jeux Xbox Series de juin 2022 :

The Day Before (21 juin)

Steelrising (juin)

Clash : Artifacts of Chaos (juin)

Tinykin ( (2ème trimestre)

Sortie jeux Xbox Series de septembre 2022 :

Test Drive Unlimited : Solar Crown (22 septembre)

Redfall (3ème trimestre)

My Time at Sandrock (3ème trimestre)

Sorties jeux Xbox Series de novembre 2022 :

Starfield (11 novembre)

Sorties jeux Xbox Series de décembre 2022 :

Dragon Age 4 (2ème trimestre 2022)

Gotham Knights (2022)

Suicide Squad : Kill the Justice League (2022)

The Invincible : (2022)

Avatar : Frontiers of Pandora (2022)

Somerville (2022)

Dolmen (2022)

Gungrave G.O.R.E. (2022)

Earthlock 2 (2022)

Le Seigneur des Anneaux : Gollum (2022)

Unexplored 2 (2022)

Kerbal Space Program 2 (2022)

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes (2022)

Roots of Pacha (2022)

Lands of Raynar (2022)

Sonzai (2022)

Hogwarts Legacy : l’Heritage de Poudlard (2022)

The Callisto Protocol (2022)

Endless Dungeon (2022)

ARK II (2022)

Resident Evil Re:Verse (2022)

Batora : Lost Haven (2022)

War Hospital (2022)

Lost Eidolons (2022)

The Last Worker (2022)

Brewmaster (2022)

Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille (2022)

Ultimate Summer (2022)

Flashback 2 (2022)

Sonic Rangers (titre temporaire) (2022)

Planet of Lana (2022)

Rocksmith+ (2022)

Trek to Yomi (2022)

Slime Rancher 2 (2022)

REPLACED (2022)

A Plague Tale : Requiem (2022)

FAR : Changing Tides (2022)

Soulstice (2022)

Deathtrap Dungeon : The Golden Room (2022)

Eiyuden Chronicle Rising (2022)

Space Punks (2022)

GRID Legends (2022)

Stray Blade (2022)

Park Beyond (2022)

Liste des jeux Xbox Series qui sortent en 2023 :

Sorties jeux Xbox Series de 2023 :