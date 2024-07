PS5, Xbox Series : voici les 10 jeux les plus vendus en 2024, avec des noms étonnants

Les jeux vidéo les plus vendus en Europe en 2024 montrent une tendance assez étonnante : des classiques intemporels et des rééditions dominent les classements. Malgré une baisse générale des ventes, des titres comme EA Sports FC 24 et Grand Theft Auto 5 continuent de captiver les foules.

Le marché européen des jeux vidéo affiche une légère baisse de 1,6 % au premier semestre 2024 par rapport à la même période en 2023. Selon les données de GSD, près de 80 millions de jeux pour PC et consoles ont été vendus, un résultat robuste compte tenu de la faiblesse relative des sorties de cette année comparée à 2023, marquée par des titres phares tels que Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV et Star Wars Jedi: Survivor.

Carton plein pour Helldivers 2, EA Sports et Elden Ring

En 2024, seuls deux jeux parmi les dix meilleures ventes ont été lancés cette année : Helldivers 2 et The Last of Us: Part 2 Remastered. La plupart des jeux les plus vendus de l’année sont des classiques ou des rééditions, ce qui a influencé la baisse des recettes, en raison de prix de vente souvent inférieurs aux nouvelles sorties de l’année précédente. Par exemple, le marché britannique a connu une chute de 30 % des revenus sur cette période.

Un tabac pour Helldivers 2

En juin, 11,3 millions de jeux ont été vendus, soit une diminution de 19 % par rapport à juin 2023. L’année dernière, ce mois avait été marqué par des sorties majeures comme Diablo 4 et Final Fantasy 16, tandis que cette année n’a pas vu de grandes nouveautés comparables.

Cependant, c’est bel et bien EA Sports FC24 qui aura pris la tête des ventes avec une performance supérieure de 7 % à celle de FIFA 24 l’année précédente. Un résultat probablement boosté par le Championnat d’Europe de football.

La « surprise » du mois de juin est sans doute Elden Ring, qui a connu une augmentation massive de ses ventes grâce à son nouveau DLC, Shadow of the Erdtree. Les ventes du jeu de base ont bondi de 454 % en un mois seulement.

Shadow of the Erdtree booste les ventes d’Elden Ring

Enfin, Luigi’s Mansion 2 HD a également fait une entrée remarquée, devenant presque le jeu Nintendo Switch le plus vendu cette année, devancé de peu par Paper Mario: The Thousand Year Door.

Les ventes de consoles s’essoufflent

Mais ce qu’il faudra noter de tous ces chiffres, c’est que le marché des consoles traverse une période difficile avec une baisse de 24 % des ventes en juin par rapport à l’année précédente. La PlayStation 5 résiste le mieux avec une baisse de seulement 10 %. En revanche, la Nintendo Switch et les Xbox Series S et X subissent des baisses plus sévères, respectivement de 32 % et 37 %.

Voici le top 10 des ventes en Europe au premier semestre 2024 :

EA Sports FC 24 (EA) Helldivers 2 (Sony) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Fallout 4 (Bethesda) It Takes Two (EA) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) The Last of Us Part 2: Remastered (Sony)

Et le top 10 des ventes en Europe en juin 2024) :

EA Sports FC 24 (EA) Elden Ring (Bandai Namco) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Sid Meier’s Civilization VI (2K Games) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Luigi’s Mansion 2 HD (Nintendo) F1 24 (EA) Grand Theft Auto Online (Rockstar) NBA 2K24 (2K Games)

