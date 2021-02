Xbox Series X : pas de stock avant juin selon Microsoft

La Xbox Series X et sa petite sœur la Xbox Series S sont sorties depuis le 10 novembre dernier, mais elles sont toujours aussi difficiles à trouver. À l’instar de la PlayStation 5, les Xbox Series n’ont pas été épargnées dans la guerre des composants et matériaux qui sont en pénurie chez les constructeurs.

La Xbox Series X et sa manette – Crédit : Microsoft

Il faut aussi prendre en compte les scalpers qui ont largement contribué à la pénurie de consoles next-gen dans le monde. Leur seul objectif est d’acheter autant de consoles que possible afin de les vendre à prix exorbitants sur les sites de petites annonces, notamment. À la mi-décembre, il était estimé que les scalpers avaient déjà récolté environ 60 millions de dollars de bénéfices en revendant des PlayStation 5 et des Xbox Series. Des rapports encore plus récents estiment d’ailleurs que 10% du stock mondial de la PS5 est arrivé entre les mains des scalpers.

Tous les stocks de Xbox Series X du trimestre dernier ont été vendus

Mike Spencer, le responsable des relations investisseurs de Microsoft, a accordé une interview à The New York Times. Il a donné des précisions sur ce qu’il faut prévoir dans les mois à venir en ce qui concerne le stock de la Xbox Series X. Mike Spencer a notamment révélé que toutes les consoles disponibles le trimestre dernier ont été vendues. D’ailleurs, plus d’un million de Xbox Series ont été écoulées le jour même de la sortie.

Selon Mike Spencer, la pénurie pourrait durer jusqu’au mois de juin cette année. On suppose alors que le fabricant de puces AMD a accéléré la production comme Microsoft le lui avait demandé afin de répondre à la forte demande. Les joueurs vont donc devoir faire preuve de patience en attendant le réapprovisionnement de la console next-gen dans 4 mois. Malgré la pénurie, la Xbox Series X reste le meilleur lancement de l’histoire de Microsoft. Ses performances sont à la hauteur des attentes et parfois même supérieures à celles de la PS5. En effet, Hitman 3 tourne en 4K sur la Xbox Series X, mais en 1800p sur la console de Sony.

Enfin, nous n’avons toujours pas de nouvelles du côté du constructeur japonais. Sony n’a pas encore précisé à quel moment la PlayStation 5 sera réapprovisionnée mondialement, mais il ne faut pas l’espérer avant l’été au moins.

Source : Screen Rant