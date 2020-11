Xbox Series X / S : plus d’un million de consoles ont été vendues le jour de la sortie

Les Xbox Series X et S se sont vendues à plus d’un million d’unités le jour de leur sortie. Au total, il y a eu entre 1,2 et 1,4 million de consoles next-gen vendues en 24h. C’est le plus grand lancement de consoles que Microsoft ait connu dans son histoire.

La Xbox Series S et la Xbox Series X – Crédit : Microsoft

Les Xbox Series X et S se sont déjà vendues à plus d’un million d’unités à travers le monde. Ce nombre impressionnant a été atteint le jour même de la sortie des deux consoles next-gen de Microsoft. Pour le constructeur américain, c’est devenu le plus grand lancement d’Xbox de son histoire. La Xbox Series X et sa petite sœur la Xbox Series S sont commercialisées depuis le 10 novembre en France et partout dans le monde. Néanmoins, les stocks sont toujours très limités. La plupart des revendeurs, si ce n’est tous au moment de l’écriture de cet article, sont tombés en rupture de stock. La demande des consoles next-gen restera sûrement aussi haute jusqu’aux fêtes de Noël avant de retomber progressivement.

La Xbox Series X est la plus populaire : entre 800 000 et 925 000 consoles vendues

Microsoft ne communique plus ses chiffres de vente depuis déjà plusieurs années. D’après Phil Spencer, les ventes de consoles ne sont même pas vitales pour Microsoft. C’est donc le site VGChartz qui a partagé les estimations de vente des consoles next-gen. Il a déclaré que la Xbox Series X et la Xbox Series S se sont vendues entre 1,2 et 1,4 million d’unités dans le monde au cours des premières 24 heures de sa commercialisation. Bien entendu, la Xbox Series X est la plus populaire des deux. Elle s’est vendue entre 800 000 et 925 000 unités. De son côté, la Xbox Series S, qui renferme un petit Master Chief de l’univers Halo à l’intérieur de son boîtier, s’est vendue entre 400 000 et 475 000 unités.

Ce résultat est loin d’être surprenant. La Xbox Series X, que nous avons déjà démontée, est la véritable console next-gen avec sa puissance de 12 TFlops et son SSD de 1 To. Contrairement à la PS5 Digital Edition qui est identique à la PS5 en termes de performance, la Xbox Series S est la version low-cost de sa grande sœur. Elle n’est pas compatible avec la 4K elle ne propose pas de lecteur Blu-Ray, mais elle se rattrape grâce à son prix agressif de 299,99 €.

Jusqu’à 400 000 Xbox Series X / S ont été achetées en Europe

Enfin, VGChartz a déclaré que « les États-Unis sont sans surprise le plus grand marché pour les Xbox Series X et S, représentant un peu plus de la moitié des ventes de lancement ». En Europe, VGChartz estime qu’il y a eu entre 340 000 et 400 000 consoles Xbox vendues.

D’ailleurs, le lancement des Xbox Series X et S ne s’est pas complètement déroulé sans encombre. Par exemple, les joueurs rencontraient des problèmes de connexion au Xbox Live le jour même de la sortie. Des malins se sont également amusés à faire croire que la console avait de gros problèmes de surchauffe. En fait, ils soufflaient de la vapeur de cigarette électronique à l’intérieur. Plus récemment, plusieurs joueurs ont signalé que la console s’éteint toute seule de manière aléatoire après le démarrage d’un jeu.

Source : Screen Rant