Hitman 3 : le jeu tourne en 4K sur la Xbox Series X, mais en 1800p sur la PlayStation 5

Avec Hitman 3, le studio danois IO Interactive vient de conclure l’une des trilogies de jeux d’infiltration les plus populaires au monde. Le jeu plonge le joueur dans la peau de l’agent 47 pour terminer des contrats d’assassinat avec la plus haute discrétion possible. Hitman 3 est sorti le 20 janvier sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One. Il est d’ailleurs aussi jouable via le cloud gaming sur Google Stadia et la Nintendo Switch.

Capture d’écran de Hitman 3 – Crédit : IO Interactive

Les joueurs sont unanimes, comme en témoignent les premières critiques du titre de IO Interactive. Les performances sont excellentes sur toutes les plateformes et le jeu tourne bien évidemment à 60FPS presque constants sur les consoles next-gen. Néanmoins, la Xbox Series X l’emporte sur la PlayStation 5 que nous avons testée à un détail près.

Hitman 3 a de meilleurs graphismes sur la Xbox Series X

Digital Foundry qui a notamment déjà testé les performances de la PS5 et de la Xbox Series X vient de partager une nouvelle vidéo sur YouTube. Il s’agit d’une comparaison de Hitman 3 entre la PS5 et les Xbox Series X / S. Selon les résultats de leur test, Hitman 3 tourne à 4K en 60FPS sur la Xbox Series X. La Xbox Series S atteint elle aussi les 60FPS, mais en 1080p évidemment.

Cependant, la PlayStation 5 semble être limitée au 1800p lorsqu’elle fait tourner Hitman 3. Cela correspond à une résolution de 3200 x 1800, entre la 4K et la 1440p. De plus, les textures sont en qualité ultra pour les deux consoles next-gen, mais la Xbox Series X affiche des ombres de qualité « High » tandis que les ombres affichées sur la PS5 sont de qualité « Medium ». De son côté, la Xbox Series S affiche des ombres en qualité « Low ».

Bien entendu, la différence de définition d’image ou de qualité des ombres entre la PS5 et la Xbox Series X n’est pas flagrante. Cela reste néanmoins une différence qui avantage les joueurs de la console de Microsoft. Enfin, les performances de Hitman 3 sont aussi excellentes sur les consoles de la génération précédente avec 60 FPS sur la PS4 Pro et 30FPS sur les PS4 et Xbox One, le tout en 1080p.

