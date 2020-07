Xbox Series X : quels jeux va présenter Microsoft ? Comment suivre la conférence ?

Crédit : Microsoft

L’évènement Xbox est très attendu par la communauté puisqu’il est dédié aux jeux first party de la Xbox Series X. Nous allons enfin pouvoir découvrir ce qui nous attend sur la console next-gen. Le design et les spécifications de la Xbox Series X et de sa manette sont déjà connus du grand public depuis quelque temps, mais certains jeux restaient mystérieux. Ne vous attendez cependant pas à ce que le prix et la date de sortie de la console de Microsoft soient annoncés pendant la conférence. Le géant américain a déjà prévenu que ce ne sera pas le cas. La Xbox Series S ne sera pas non plus annoncée, la présentation de la console low-cost étant attendue pour le mois d’août.

Il est important de préciser que les jeux dévoilés ce soir ne seront pas forcément des exclusivités de la Xbox Series X. Bien que Microsoft ait stoppé la production de la majorité des Xbox One, la Xbox One S continue à être fabriquée et vendue à travers le monde. Les jeux présentés devraient donc être « cross-gen », c’est-à-dire jouables sur les deux générations de consoles.

Quels jeux seront présentés ce soir ?

L’un des jeux les plus attendus de cet événement est probablement Halo Infinite dont la présentation avait été confirmée par le développeur 343 Industries. Cette fois-ci, les joueurs auront le droit à des images de gameplay. Microsoft a confirmé qu’un aperçu de la campagne sera révélé. En effet, l’événement Xbox du mois de mai avait laissé aux joueurs un goût amer. Et pour cause, Assassin’s Creed Valhalla avait été présenté sans gameplay. Un malentendu entre Ubisoft et la communauté était à l’origine de cette déception. Les jeux que vous êtes certains de découvrir tout à l’heure sont donc :

Everwild

Halo Infinite

Psychonauts 2

Ensuite, huit jeux ont officiellement été annoncés pour la Xbox Series X, mais leur présentation n’a pas été confirmée. Il s’agit de :

Age of Empires IV

Battletoads

CrossfireX

Cyberpunk 2077

Flight Simulator

Grounded

Hellblade II

Telle Me Why

Wasteland III

De plus, les joueurs sont nombreux à s’attendre à une révélation surprise de Fable 4 puisque cela ferait maintenant deux ans qu’il est en préparation chez Playground Games. S’il est bel et bien annoncé ce soir, Fable 4 a de grandes chances de devenir un hit de la Xbox Series X. Un autre jeu surprise qui n’est pas même encore annoncé serait Forza 8, les spéculations étant nombreuses à son sujet.

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. Microsoft va présenter d’autres jeux. Ce ne serait d’ailleurs pas impossible de voir Perfect Dark Reboot ou même Mass Effect Trilogy Remastered. N’oublions pas non plus que le mystérieux projet développé par le studio first party The Initiative pourrait lui aussi être officiellement annoncé.

Comment suivre en direct la conférence ?

La conférence digitale de Microsoft s’appelle le Xbox Games Showcase. Elle a donc lieu ce soir à 18 h, heure française. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour y assister. Xbox diffusera la conférence en direct sur Twitch, YouTube et Facebook.

Le stream de la version française de la conférence est affiché ci-dessus. Vous pouvez d’ailleurs définir un rappel pour être sûr de ne pas rater le début.

