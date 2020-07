Fable 4 : date de sortie, gameplay, détails, tout ce que l’on sait sur le prochain hit Xbox

Fable III / Xbox Game Studios

La licence Fable est l’une des plus iconiques de Microsoft. Elle a connu son apogée au début des années 2000 avec Fable en 2004 puis Fable II en 2008. N’importe quel joueur de la première Xbox ou de la Xbox 360 en a forcément entendu parler, s’il n’y a pas lui-même joué. Le troisième opus sorti en 2010, Fable III, a été très bien reçu, mais il n’a pas connu un tel succès. En effet, il a été bâclé par Lionhead Studios qui s’est dépêché de le sortir rapidement au lieu de le peaufiner. Les développeurs ont, entre autres, perdu beaucoup de temps sur des fonctionnalités Kinect finalement abandonnées par la suite.

N’oublions pas non plus le jeu Fable Legends qui a été annulé en 2016 en entraînant la fermeture de Lionhead Studios. Vous avez peut-être entendu parler de Fable Fortune, un jeu de cartes à collectionner créé par d’anciens développeurs de Lionhead Studios sorti en 2018 qui vient tout juste d’être abandonné en mars.

Fable 4 pourrait faire renaître la licence de ses cendres

L’avenir de la licence est incertain. Néanmoins, les joueurs n’ont jamais perdu espoir de voir Fable 4 arriver un jour sur leur console. En réalité, Fable 4 n’est peut-être pas si loin que ça d’être officiellement annoncé par Microsoft. Ce jeu aurait tout le potentiel d’être un hit de la Xbox Series X, lui procurant alors un avantage de taille face à la PS5.

Les premières spéculations sur Fable 4 remontent à l’E3 de 2018 lorsque Phil Spencer avait suggéré que Fable 4 pourrait être en cours de préparation. Deux ans plus tard, où en sommes-nous ? Avons-nous des nouvelles du développement de Fable 4 ? Va-t-il sortir sur la Xbox Series X ?

Xbox Series X : liste complète des jeux, caractéristiques, prix et date de sortie, on vous dit tout

Fable 4 a-t-il une date de sortie ?

Ne vous emballez pas, Fable 4 n’a aucune date de sortie pour l’instant. Son développement n’est même pas encore confirmé. Il y a tout simplement de très fortes chances qu’il le soit, étant donné toutes les fuites à son sujet. En 2018, nous vous annoncions qu’un nouveau jeu Fable était en préparation chez Playground Games, une filiale de Xbox Games Studio qui est notamment à l’origine de Forza Horizon 4. Il est donc tout à fait possible que le développement de Fable 4 soit resté secret pendant tout ce temps.

Au début juillet, nos confrères d’IGN se sont aperçus que Microsoft avait renouvelé la marque déposée de la licence. À seulement quelques semaines de l’évènement du mois de juillet dédié à la Xbox Series X, vous vous imaginez bien que cela a fait du bruit.

Scénario et gameplay

Selon une fuite plutôt majeure qui est apparue sur Reddit il y a un an, le cadre de Fable 4 ne sera pas totalement différent de ce que nous connaissons. Vous évoluerez dans un monde ouvert de type médiéval plus grand que celui des deux premiers opus. Les épées et la sorcellerie seront privilégiées par rapport aux armes à feu de Fable 2. Au niveau de l’histoire, le monde d’Albion aura complètement été détruit par un astéroïde, ce qui explique que le continent jouable sera différent. Quant à Thérésa et la Guilde des Héros, ils auront déménagé sur une autre planète pour se protéger. Elle vous sera accessible via une sorte de « porte de démon ».

Le jeu étant un monde ouvert, vous pourrez ignorer la quête principale et vaquer à vos activités. D’ailleurs, celle-ci ne sera pas de tout repos. Entre plusieurs voyages dans le temps, l’antagoniste de Fable, Jack of Blades, fera son retour et ce ne sera pas pour vous passer le bonjour. Comme tout jeu Fable qui se respecte, il y a aura de nombreuses options pour créer et personnaliser son personnage. Les choix moraux seront évidemment toujours aussi importants dans votre progression.

Une annonce officielle en juillet ?

Toutes ces informations sont à prendre avec pincettes en attendant une confirmation officielle de la part de Microsoft. Une chose est cependant certaine. Fable 4 a largement le potentiel de devenir un hit de la Xbox Series X, qu’il soit annoncé ou non durant l’évènement de ce mois-ci.

Source : Tom’s Guide