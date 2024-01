Freebox V9 : comment suivre la conférence de Free en direct ?

Free va lancer sa Freebox V9, sa nouvelle box Internet qui succède à la Freebox Delta. L’opérateur organise une conférence en ligne pour présenter sa nouvelle offre, qui promet d’être innovante et performante. Voici comment la suivre et ce qu’elle réserve.

La Freebox V9 « teasée » par Free

TL;DR La conférence de Free aura lieu le 30 janvier à 10 heures.

La Freebox V9 devrait avoir un design épuré et moderne, et sera équipée du Wi-Fi 7, la dernière norme sans fil.

La Freebox V9 devrait proposer des services et des contenus variés, et pourrait coûter entre 35 et 50 euros par mois.

Free s’apprête à dévoiler sa Freebox V9, sa nouvelle box Internet qui succédera à la Freebox Delta. L’opérateur a prévu une conférence en ligne pour présenter sa nouvelle offre, qui promet d’être innovante et performante. Voici comment suivre cet événement et ce que l’on peut attendre de la Freebox V9.

La conférence de Free aura lieu le mardi 30 janvier 2024, à partir de 10 heures. Elle sera animée par Xavier Niel, le fondateur de Free, qui devrait nous révéler tous les détails de la Freebox V9. Pour suivre la conférence en direct, il suffit de se rendre sur le site de Free ou sur sa chaîne YouTube officielle. Un live a déjà été mis en place, que vous pouvez voir ci-dessous.

Freebox V9 : que peut-on attendre de la nouvelle box de Free ?

La Freebox V9 est très attendue par les fans de l’opérateur, qui espèrent une box à la hauteur de la Freebox Delta, sortie en 2018. Si Free n’a pas encore dévoilé les caractéristiques techniques de sa nouvelle box, il a tout de même donné quelques indices dans une courte vidéo publiée le 25 janvier.

On y voit une partie du design de la Freebox V9, qui semble être composée de deux boîtiers : un serveur et un player. Le serveur serait doté d’un écran tactile, tandis que le player aurait une forme arrondie et un aspect métallique.

Freebox V9 : un design épuré et moderne

Mais ce n’est pas tout. Free a également laissé entendre que sa Freebox V9 serait équipée du Wi-Fi 7, la dernière norme en matière de connexion sans fil, qui permettrait d’atteindre des débits jusqu’à 8 Gbit/s. Ce serait une première en France, et un atout de taille pour la nouvelle box de Free.

Par ailleurs, la Freebox V9 pourrait proposer des services inclus et des contenus variés, comme la Freebox Delta, qui offrait notamment Netflix, Amazon Prime Video, Canal+ ou encore un pack sécurité. On peut donc s’attendre à une box haut de gamme, qui pourrait se situer entre 35 et 50 euros par mois.