Nintendo Direct : où, à quelle heure et quand suivre la conférence ?

Vous voulez suivre le Nintendo Direct ? On vous explique quand, à quelle heure et où suivre la conférence. Selon un leaker, Capcom pourrait présenter un tout nouveau jeu Ace Attorney lors de cet événement d’une durée de 40 minutes.

Un Nintendo Direct de 40 minutes aura lieu ce mardi 18 juin à 16 heures en France

Il est possible de suivre la conférence sur YouTube ou le site de Nintendo

Selon un leaker, un jeu Ace Attorney pourrait être présenté

Tout le monde a les yeux rivés sur la future console de Nintendo, que l’on appelle tous Switch 2 par praticité, mais il va falloir attendre quelque peu avant sa présentation. En attendant, le constructeur poursuit ses annonces et ce mardi 18 juin se tiendra un Nintendo Direct. À quelle heure et comment suivre la conférence ? On vous explique tout !

À lire > Nintendo va améliorer le online du Switch Online en recrutant des experts

Comment suivre le Nintendo Direct de ce mardi ?

Ces dernières semaines ont été l’occasion de grosses annonces entre l’annonce du prochain Call of Duty ou de Fable lors de la conférence Xbox ou encore les autres annonces dans le cadre du Summer Game Fest. Au tour de Nintendo de prendre la parole pour présenter son calendrier des prochains mois lors d’un Nintendo Direct à la durée de 40 minutes.

Quelle date ? Le 18 juin

Le 18 juin À quelle heure ? À 16 heures en France

À 16 heures en France Où ? Depuis YouTube via la vidéo ci-dessus ou sur le site de Nintendo

Un jeu Ace Attorney pourrait être présenté

Lors de cette conférence, Nintendo présentera donc les jeux prévus pour le second semestre 2024. Ne vous attendez donc pas à voir la Switch 2 même si son existence a été officialisée par l’entreprise japonaise. Toutefois, un premier leak parle de la présence d’un jeu d’une franchise culte de Capcom.

No Weibo, uma conta chinesa nomeada Subo que é a mais seguida por lá para notícias Nintendo, parece estar dando uma dica para a aparição de Ace Attorney na Direct… pic.twitter.com/18kV3ffshb — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) June 17, 2024

Selon Pyoro, leaker très réputé, nous dévoile qu’un jeu Ace Attorney serait prévu lors de ce Nintendo Direct. Malheureusement, l’insider ne précise pas si Capcom proposera un nouvel opus ou un remaster, voire un remake, d’un épisode existant. Peut-être qu’il s’agira d’une collection. Fort heureusement, il ne reste que quelques heures avant le lancement du Nintendo Direct et pendant ces 40 minutes de conférence, nul doute qu’il y aura de belles annonces et autres exclusivités.

Parmi les autres annonces, on croise les doigts (sans trop y croire) pour que Nintendo partage des nouvelles d’un certain Metroid Prime 4. Un jeu aussi absent des radars qu’un The Elder Scrolls 6 et que beaucoup de fans de Samus Aran attendent depuis des années.