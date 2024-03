Xbox : une conférence annoncée, ces jeux très attendus vont enfin se montrer

Xbox annonce qu’un nouveau Partner Preview se tiendra le mercredi 6 mars à 19h. La conférence dévoilera des bandes-annonces et des informations sur des titres inédits et déjà connus en développement au sein de studios tiers comme Capcom et Electronic Arts.

© Xbox

Les événements de jeux vidéo organisés par les plus grands constructeurs du monde, Sony, Nintendo et Microsoft, sont devenus des rassemblements incontournables pour les fans. Ces conférences, qui ont contribué à faire disparaître l’E3, permettent aux joueurs de savoir ce qui les attend sur leurs consoles.

En février, Xbox organisait un rendez-vous capital de son histoire récent pour annoncer l’arrivée de plusieurs exclusivités Microsoft sur PlayStation et Switch. L’entreprise américaine va tenir une nouvelle conférence, mais cette fois autour des prochains jeux attendus sur Xbox.

Xbox annonce une conférence Partner Preview, des jeux inédits et attendus présentés le 6 mars

Vous souhaitez savoir ce que Xbox vous réserve dans les prochains mois ? Rendez-vous ce 6 mars à 19h sur la chaîne Twitch ou YouTube du constructeur pour suivre en streaming un nouveau Partner Preview. L’événement comptera une douzaine de nouveaux trailers de titres inédits et de jeux déjà connus en développement chez des studios tiers. Xbox dévoile d’ores et déjà trois des titres qui seront évoqués.

Tout d’abord, Tales of Kenzera : Zau. Il s’agit d’un metroidvania développé par Surgent Studios et édité par Electronic Arts attendu le 23 avril prochain. Le jeu se démarque par sa direction artistique singulière et son contexte lui aussi assez unique, nous plongeant dans la culture sud-africaine. Notez qu’il ne s’agit pas d’une exclusivité Xbox, puisque Tales of Kenzera : Zau doit également sortir sur PC, Switch et PS5.

Kunitsu-Gami : Path of the Goddess fera aussi parler de lui pendant le Partner Preview. On ne sait pas encore grand-chose sur le jeu de Capcom, hormis qu’il faudra combattre des Damnés, apparus à cause de la corruption de la « montagne sacrée ». Le studio japonais, qui s’est inspiré du mythique Okami pour créer Kunitsu-Gami, pourrait révéler sa date de sortie sur PC, PS5 et Xbox lors de l’événement.

Lors du Partner Preview, vous pourrez aussi en apprendre davantage sur The First Berserker : Khazan, un Souls-like au style anime (comme Code Vein). Il s’agit d’un spin-off de la licence de combat DNF développé par Neople. Lui aussi doit sortir sur PC, PlayStation et Xbox à une date inconnue.

L’émission d’une durée de 30 minutes dévoilera également de nouveaux titres à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass. Bien sûr, le public attend, comme à chaque conférence, de revoir un certain Hollow Knight : Silksong.