Xbox Series X/S : les trois nouvelles consoles sont officielles, voici leurs prix et date de sortie

Microsoft continue de diversifier son offre avec l’annonce de trois nouveaux modèles de Xbox Series X|S, portant ainsi le nombre total de consoles de cette génération à six. Prévue pour le 15 octobre 2024, cette nouvelle vague de consoles est déjà disponible en précommande, offrant aux joueurs des choix encore plus variés, mais peut-être au prix d’une confusion accrue.

Trois nouvelles consoles Xbox Series X/S, sans grands changements

Le premier des nouveaux modèles est la Xbox Series S Robot White 1 To. Si le coloris blanc apporte une touche d’élégance, les spécifications sont familières : il s’agit en fait de la même console que la Xbox Series S Carbon Black, mais avec un design repensé. Elle reste entièrement numérique, sans lecteur de disque, et propose désormais un espace de stockage de 1 To, un avantage non négligeable par rapport aux 512 Go du modèle de base. Son prix est fixé à 349,99 euros, tout comme la version noire.

Du côté de la Xbox Series X, deux nouvelles options voient le jour. La première, la Galaxy Black, se distingue par un doublement du stockage, passant à 2 To, tout en conservant le lecteur de disque. Cette version est proposée à 649,99 euros. Pour les joueurs à la recherche de plus d’espace de stockage sans compromis sur les fonctionnalités, ce modèle pourrait bien répondre à leurs attentes.

L’autre nouveauté est une Xbox Series X Robot White, un modèle 100 % numérique, dépourvu de lecteur de disque et offrant 1 To de stockage. Ce choix fait baisser le prix à 499,99 euros, soit une réduction de 50 euros par rapport à la version standard avec lecteur.

Les précommandes sont ouvertes ici sur le Xbox Store. Afin de ne pas vous perdre, voici un récapitulatif des nouveaux modèles de Xbox Series X|S disponibles à partir du 15 octobre 2024 :

Xbox Series S Robot White 1 To Caractéristiques : Entièrement numérique (pas de lecteur de disque), 1 To de stockage.

: Entièrement numérique (pas de lecteur de disque), 1 To de stockage. Prix : 349,99 euros.

: 349,99 euros. Remarque : Même modèle que la Series S Carbon Black, mais en blanc. Xbox Series X Galaxy Black 2 To Caractéristiques : Lecteur de disque, 2 To de stockage.

: Lecteur de disque, 2 To de stockage. Prix : 649,99 euros.

: 649,99 euros. Remarque : Nouveau coloris et doublement du stockage par rapport au modèle original. Xbox Series X Robot White 1 To Caractéristiques : Entièrement numérique (pas de lecteur de disque), 1 To de stockage.

: Entièrement numérique (pas de lecteur de disque), 1 To de stockage. Prix : 499,99 euros.

: 499,99 euros. Remarque : Version numérique de la Xbox Series X, avec un prix réduit.

Et les modèles déjà existants :