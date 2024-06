Xbox : l’énorme mise à jour de juin débarque sur PC et consoles, voici toutes les nouveautés

Votre Xbox et votre PC se dotent d’une nouvelle mise à jour, et pas des moindres. Au menu : personnalisation de l’écran d’accueil, gestion simplifiée du Wi-Fi, manettes améliorées et bien plus encore, on vous liste toutes les nouveautés ici.

L’été arrive, et avec lui, une nouvelle mise à jour Xbox. Disponible dès maintenant sur consoles et PC via l’application Xbox, elle apporte son lot de nouveautés pour personnaliser votre expérience de jeu et simplifier votre quotidien.

Un menu Game Pass plus clair sur PC

Les joueurs PC utilisant le Xbox Game Pass vont être ravis. L’application Xbox dispose désormais d’un onglet Game Pass amélioré. Vous pouvez désormais trier les jeux par studio (Xbox Studios, EA Play, Riot Games) pour une navigation plus fluide et plus rapide. Fini le temps passé à scroller pour trouver votre prochain titre favori.

Personnalisez votre écran d’accueil comme jamais

Plus besoin de choisir entre un thème personnalisé et l’affichage de l’artwork du jeu que vous survolez. Grâce à la nouvelle option « Afficher l’illustration du jeu sélectionné » accessible dans les paramètres, vous pouvez désormais avoir le beurre et l’argent du beurre. Votre écran d’accueil reste stylé tout en affichant un aperçu visuel du jeu que vous vous apprêtez à lancer.

Votre Xbox gère vos connexions Wi-Fi

Fini les galères de connexion Wi-Fi en déplacement : votre Xbox peut désormais stocker jusqu’à 10 réseaux sans fil différents. Plus besoin de ressortir les codes d’accès à chaque visite chez un ami ou en vacances. Un gain de temps précieux pour se plonger plus vite dans vos jeux.

Aussi, le Xbox Cloud Gaming (Beta) continue d’évoluer. La prise en charge du clavier et de la souris est désormais disponible pour tous les usagers, et pas seulement ceux jouant depuis un navigateur.

Des améliorations pour les manettes Xbox

Cette mise à jour ne concerne pas que les logiciels. La manette adaptative Xbox bénéficie elle aussi d’une mise à jour pour une meilleure compatibilité avec les accessoires USB supplémentaires. Les joueurs ayant une Xbox Elite Wireless Controller Series 2 pourront également profiter d’un correctif pour certains bugs et problèmes de connexion sans fil.

Même si aucune fonctionnalité ne sort vraiment du lot, cette mise à jour rassemble un ensemble d’améliorations bienvenues pour les joueurs Xbox sur toutes les plateformes. Le travail de l’équipe Xbox pour proposer des mises à jour régulières et pertinentes mérite d’être souligné.

Pour ma part, l’ajout le plus intéressant est sans doute la personnalisation accrue de l’écran d’accueil, en particulier sur les consoles Xbox Series X|S. On peut désormais garder un thème tout en profitant de l’artwork des jeux que l’on survole. Une petite touche esthétique qui ne gâche rien.