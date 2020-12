Xbox Series X / S : vous pouvez jouer aux jeux PS2 sur les consoles de Microsoft

Les nouvelles Xbox semblent avoir une meilleure rétrocompatibilité que la PS5. Le Youtubeur Modern Vintage Gamer a démontré qu’il était possible de jouer à deux jeux PS2 sur les consoles de Microsoft, en passant par de l’émulation.

En effet, les Xbox Series X et S disposent toutes deux d’un mode développeur que les utilisateurs peuvent activer dans les paramètres. Celui-ci permet d’exécuter des applications UWP (Universal Windows Protocol). Elles peuvent fonctionner non seulement sous Windows 10, mais également sur Xbox et Windows 10 Mobile.

Jeu PS2 sur Xbox Series S – Crédit : Modern Vintage Gamer / YouTube

Il y a quelques jours, le même youtubeur a découvert que les Xbox Series S et X prenaient en charge l’émulation, et que les performances étaient excellentes. Même si la PS5 semble plus performante sur les jeux récents, c’est bien les consoles de Microsoft qui disposent de la meilleure rétrocompatibilité du marché. Cette fonctionnalité fait de la Xbox Series S une console de choix en matière de rétro gaming, grâce à son prix agressif.

Des jeux PS2 tournent sur Xbox Series X et S

Pour réussir cette prouesse, le Youtubeur a recours à RetroArch, qu’il peut installer grâce au mode développeur des consoles de Microsoft. L’application permet de jouer aux jeux PS2, mais également aux jeux d’anciennes consoles comme par exemple la GameCube ou la Wii.

Il faut noter que Microsoft ne soutient pas officiellement ce type d’émulation. En outre, les Xbox Series X et S ne prennent pas en charge le PCSX2, et la compatibilité avec RetroArch n’est pas encore finalisée. Cependant, les résultats obtenus sont déjà très impressionnants. Vous serez néanmoins limités sur la taille des fichiers, qui est de 2 Go maximum. Les jeux PS2 fonctionnent pratiquement aussi bien que sur la console d’origine.

Ce qui est très étonnant dans cette histoire, c’est que les nouvelles Xbox ont la possibilité de jouer à des jeux PS2, alors que la PS5 n’y est pas capable. En effet, la console de Sony n’est rétrocompatible qu’en natif avec les jeux PlayStation 4. Sony n’offre actuellement la possibilité de jouer à des jeux PS3 et PS2 qu’en utilisant son service de streaming de jeux PS Now.

Obtenir RetroArch n’est pas aussi simple que d’installer une application sur le Microsoft Store. Pour cela, vous devez créer un compte développeur Microsoft sur le portail en ligne Windows Dev Center. Des frais uniques de 19 dollars sont facturés à l’enregistrement d’un compte individuel.

Source : Modern Vintage Gamer