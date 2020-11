Xbox Series X : Microsoft veut comprendre pourquoi la PS5 est plus performante

Assassin’s Creed Valhalla côte à côte sur Xbox Series S, Series X et PS5

Lorsque deux consoles de même génération sortent à quelques semaines d’intervalle, la comparaison est inévitable. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir apparaitre les premières vidéos présentant le même jeu fonctionnant sous chacune des consoles et permettant d’un simple coup d’œil de voir laquelle est la plus performante.

Microsoft trop confiant avant le lancement ?

À ce petit jeu, comme nous vous en parlions il y a quelques jours, c’est la PlayStation 5 qui semble sortie vainqueur. On peut en effet voir que celle-ci est légèrement devant en termes de fréquence de rafraichissement sur les jeux les plus exigeants ou avec des temps de chargement quelques pour cent plus courts. Si la différence n’est pas flagrante à l’œil, elle devient apparente quand on partage l’écran en 3 pour faire tourner la même scène en version PS5, Xbox Series X et Series S.

C’est le cas pour Assassin’s Creed Valhalla ou Dirt 5. Si pour d’autres jeux, la différence est moins flagrante, comme Devil May Cry 5 Special Edition, la fréquence de rafraichissement est là encore meilleure sur PlayStation. Bien sûr, certains problèmes pourront être corrigés plus tard avec le téléchargement de patch comme celui qui arrive sur Assassin’s Creed Valhalla en version 1.0.4, mais cela ne donne pas une bonne image pour la console surtout que Microsoft se targuait que sa console était « la plus puissante au monde ».

Bien sûr, Microsoft ne reste pas les bras croisés et cherche à comprendre cette différence de performances. Si l’une des raisons les plus évidentes est la distribution plus tardive des kits de développement Xbox par rapport à ceux de PS5 dont la première photo avait été diffusée en octobre 2019, il pourrait y avoir d’autres soucis et Microsoft veut les résoudre. Ainsi, un porte-parole de la marque à déclarer : « Nous sommes au courant des soucis de performance sur une poignée de titres et nous travaillons activement avec nos partenaires pour identifier et résoudre ces problèmes et assurer une expérience optimale ». Selon la marque, cela est inhérent au lancement d’une nouvelle plateforme et compte sur les développeurs pour comprendre au mieux de quoi est capable la console.

