Xbox Series X/S, Xbox One : les 10 meilleurs jeux gratuits

Les Xbox Series X/S et Xbox One proposent des jeux entièrement gratuit. L’occasion d’une sélection de 10 titres à découvrir sans débourser le moindre centime !

Découvrez 10 jeux gratuits sur Xbox – Crédit : Microsoft

Jouer gratuitement n’a jamais été aussi simple que ces dernières. Sony propose une large sélection de titres à découvrir sans débourser un centime et Microsoft n’échappe pas à la règle avec sa Xbox. Et on ne parle pas du Xbox Game Pass puisqu’il faut s’acquitter d’un abonnement mensuel. Si vous cherchez d’excellentes expériences vidéoludiques sur Xbox sans sortir la carte bleue, voici une sélection de 10 titres gratuits à ne pas manquer.

Telltale’s The Walking Dead

Les zombies sont à l’honneur – Crédit : Telltale Games

Les amateurs de zombies seront ravis d’apprendre que Telltale’s The Walking Dead est gratuit ! Un jeu narratif basé sur les comics et la série transposant dans un monde post-apocalyptique peuplée de créatures mangeuses de chair. Il faudra faire des choix, parfois instinctivement, pour survivre tout en assumant la portée de ses actes. Une histoire palpitante à voir avec ses gros moments de tension. Asseyez-vous et profitez d’une aventure dont vous êtes le héros.

Prominence Poker

Une partie de Poker en toute décontraction – Crédit : 505 Games

Le Poker, un incontournable des soirées réussies. Prominence Poker offre un cadre décontracté pour des parties amusantes en personnalisant votre personnage. Les sessions se déroulent en ligne et ne demandent pas de miser de l’argent réel. Tout ce que vous gagnez, c’est de la réputation et autres objets pour votre avatar virtuel. Un chat vocal est également présent pour une communication entre les joueurs.

Rocket League

Un peu de ballon rond ? – Crédit : Epic Games

On ne présente plus Rocket League. Un jeu dans lequel des voitures s’affrontent dans une sorte de match de foot dopé aux cascades et autres accélérations. Vous pourrez personnaliser votre véhicule et en débloquer d’autres avec des niveaux de rareté. Au fil des matchs, vous serez de plus en plus rapide et habile pour maîtriser les virages et autres moments la tête à l’envers. Impossible de ne pas s’amuser avec Rocket League !

Fortnite

Le Battle Royale numéro un du marché ! – Crédit : Epic Games

Fortnite, c’est le numéro un du Battle Royale. Epic Games soigne sa poule aux œufs d’or en proposant constamment des nouveautés. L’unique map change au fil des événements et autres ajouts. Les parties ne se ressemblent jamais avec le même concept de joueurs lâchés sur une carte se réduisant progressivement pour un match à mort jusqu’au grand vainqueur. Et évidemment, il faudra personnaliser son personnage pour un style unique.

Halo Infinite

Jouez gratuitement au mode en ligne de Halo Infinite – Crédit : Microsoft

Halo Infinite représente le dernier volet dans la célèbre franchise de Microsoft. Si vous ne pouvez pas jouer gratuitement à la campagne, le mode en ligne est totalement gratuit. L’occasion d’énormes combats en PvP avec une action frénétique dans des décors sublimes. Il y a également plusieurs défis et autres modes de jeu pour décrocher des récompenses. Le online de Halo Infinite vise à se renouveler constamment ! Anciens comme nouveaux joueurs apprécieront l’expérience.

Trove

Un monde en constante évolution – Crédit : Trion Worlds

Trove est un MMO en bac à sable partageant des similarités avec Minecraft. Vous trouverez un système de classes et des joueurs à rencontrer pour parcourir des donjons. L’une des mécaniques centrales est la construction de bases. Comme dans tout MMO, plusieurs compétences peuvent être débloquées pour vivre de grandes aventures dans un monde ouvert. Sans oublier les montures, les armures, les armes et autres heures de fun garanties sans débourser un seul euro.

Life is Strange

Une aventure riche en émotions – Crédit : Square Enix

Life is Strange est l’un des grands jeux narratifs de ces dernières années. Vous incarnez Max, une adolescente timide amie avec Chloe, jeune rebelle plus extravertie. Dans la peau de l’héroïne, vous enquêtez sur la disparition d’une autre élève avec un pouvoir unique : celui de remonter dans le temps pour modifier vos choix, glaner des informations précieuses ou éviter une catastrophe. Un titre passionnant découpé en épisodes.

Smite

Des combats palpitants dans de grandes arènes – Crédit : Hi-Rez Studios

Si vous aimez le combat dans des arènes, Smite risque de vous plaire. Un titre au gameplay stratégique reposant sur la coopération. Autant vous dire qu’il va falloir faire preuve de cohésion pour remporter la victoire. Vous devez choisir votre héros parmi une longue liste de personnages mythologiques ou historiques avec des compétences différentes. Il faudra améliorer le vôtre au fil de la bataille en remplissant les objectifs ou en terrassant vos ennemis.

Brawlhalla

Des combats ultra techniques – Crédit : Ubisoft

Brawlhalla peut être comparé à Super Smash Bros. Un jeu d’arène aux graphismes cartoons où jusqu’à 8 joueurs peuvent s’affronter en équipe ou non. L’objectif est de faire tomber les adversaires de la scène pour décrocher la victoire. Plusieurs modes de jeu sont proposés pour varier les plaisirs. Apprenez les meilleurs coups de vos héros préférés, dont certains viennent de grands jeux, et affrontez des joueurs de plus en plus doués.

Phantasy Star Online 2 : New Genesis

Un MMO pour les amateurs de science-fiction japonaise – Crédit : SEGA

Plongez gratuitement dans le MMO de SEGA. Phantasy Star Online 2 : New Genesis est un titre de science-fiction dans lequel vous explorez différentes planètes en tant que recrue d’ARKS. Il faudra créer votre personnage parmi 4 races et 13 classes. Comme dans tout bon jeu du genre, améliorez votre avatar pour devenir l’un des plus puissants du serveur en affrontant les menaces aliens.

