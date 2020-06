PS4 : les meilleurs jeux gratuits à télécharger sur le PlayStation Store

Inutile de mettre la main au porte monnaie pour compléter votre collection de jeux PS4. Le PlayStation Store regorge d’excellents titres que vous pouvez télécharger gratuitement, d’intenses battle royales à des jeux de combat drôles et frénétiques. Que vous souhaitiez créer votre propre super-héros, explorer les tréfonds de l’espace ou simplement défier vos amis, voici les meilleurs jeux PS4 gratuits disponibles sur le marché.

Darwin Project

Malgré des concurrents de taille, Darwin Project reste un Battle Royal à essayer. Sorti début 2020, développé et publié par Scavengers Studio. Le jeu prend place dans un univers post apocalyptique dans les rocheuses canadiennes. Pour se préparer à l’arrivée d’une ère glaciaire, une expérience à moitié scientifique et à moitié « divertissement en direct » est lancée. Vous serez plongé dans une arène avec 9 autres joueurs. Un onzième joueur aura le rôle de Show Director ou autrement dit de « maître du jeu » qui a le pouvoir de mettre le bazar dans la partie des 10 autres joueurs en usant de ses pouvoirs et capacités spéciales. Face à l’échec commercial du jeu (peu étonnant quand on doit affronter des géants du milieu comme Fortnite et Apex ou bien même PUBG), Scavengers a annoncé l’abandon du développement de Darwin Project. Il sera donc impossible de trouver des nouvelles mises à jour sur le jeu, cependant il reste accessible et totalement gratuit. Il peut être une bonne alternative si vous cherchez un battle royal nouveau et rafraichissant.

PlanetSide 2

PlanetSide 2 est un jeu vidéo de tir à la première personne en ligne massivement multijoueur (MMOFPS) sortie en 2015 sur PS4 et édité par Daybreak Game Company. Bien qu’il s’agisse d’un free to play, ce qui n’est pas toujours gage de qualité, ce jeu possède beaucoup d’atouts dans sa manche et peut même rivaliser avec certains jeux de la même veine, pourtant payants. On notera des graphismes de qualité pour un jeu disponible gratuitement, ainsi qu’une communauté très présente. L’esprit d’équipe sera nécessaire pour gagner vos batailles, qui peuvent s’étaler sur plusieurs jours. PlanetSide 2 apporte de la nouveauté dans le genre et propose des variantes de gameplay qui raviront les plus désireux de nouvelles expériences. Il faut également préciser qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir recours au « pay-to-win » pour progresser dans le jeu ce qui est malheureusement bien trop courant aujourd’hui. Ce jeu s’avère être un incontournable des jeux free to play de la PS4.

Apex Legends

Arrivé en février 2019 dans le monde des Battle Royale, Apex Legends apporte un souffle nouveau à ce genre popularisé par PUBG et Fortnite. Il propose un gameplay tactique en équipe dans lequel vingt groupes de trois joueurs s’affrontent pour être les derniers debout. Apex Legends se distingue notamment de la concurrence par sa galerie de personnages aux capacités radicalement différentes (dans l’esprit d’Overwatch), ce qui vous offre un éventail infini de stratégies pour votre équipe. Le génial système de communication du jeu vous laisse marquer des emplacements, des armes et des ennemis pour vos coéquipiers sans prononcer le moindre mot. Ce qui ne gâche rien, la fluidité des mouvements et les échanges de tir nourris paraissent si naturels – après tout, c’est l’équipe responsable de Titanfall qui se cache derrière ce titre.

Fortnite Battle Royale

Malgré la forte concurrence de titres comme Apex Legends, Fortnite s’impose toujours comme un phénomène culturel pour un ensemble de raisons. Ce FPS multijoueur met en scène cent joueurs parachutés sur le champ de bataille, prêts à looter des armes et des accessoires avant de se battre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un soldat ou une faction debout. Mais ce titre se distingue par l’intégration des mécanismes de construction propres à Fortnite, un excitant principe grâce auquel vous créerez des pièges et des forteresses alors que vous luttez pour votre survie. Fortnite reste l’un des jeux les plus complets du genre, à travers des mises à jour constantes et des événements spéciaux, comme de nouvelles skins, des modifications apportées aux maps ou même des concerts live en pleine partie. Son style graphique coloré et cartoonesque contribue par ailleurs à en faire un excellent Battle Royale pour les plus jeunes joueurs.

Call of Duty : Warzone

Pas besoin de posséder un autre Call of Duty sur votre PS4 pour profiter de Warzone qui s’inscrit dans le genre Battle Royale. Lorsque vous démarrez le jeu et que vous sautez hors de l’avion sur la map, vous vous trouverez dans une bataille de 150 joueurs, sur une ile immense composée d’éléments issus des anciennes maps de la franchise.

2 modes de jeux s’offrent à vous. Le mode Battle royal standard, qui vous met dans une petite équipe pour affronter tous les autres pendant que la zone de jeu se réduit. Quand vous prenez un coup fatal, vous possédez une seconde chance en allant au Goulag. Cela consiste à affronter dans un environnement exigu un autre joueur en 1V1 lui aussi à la recherche d’une seconde chance.

Vous pouvez également opter pour le mode Pillage, qui vous oblige à accomplir certaines tâches pour gagner de l’argent que vous devez ensuite extraire de la carte avant qu’il ne soit pris.

Call of Duty Warzone dispose de solides arguments pour tenter de convaincre les fans de Fortnite ou de PUBG d’essayer un jeu différent pour une fois.

Dead or Alive 6: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters vous laisse tester l’un des meilleurs jeux de combat de l’année avant de l’acheter. Mais il ne s’agit pas d’une démo limitée – bien que vous soyez restreint à une série de personnages (qui tournent de manière périodique), vous pouvez malgré tout vous adonner à chaque mode de ce frénétique jeu de baston, notamment le mode entraînement, les affrontements en ligne et même une partie du mode histoire. Dead or Alive 6 fait évoluer la franchise emblématique à l’aide d’un nouveau système de jauge qui vous permet de lancer une attaque dévastatrice, tout en proposant les meilleurs graphismes de la saga à ce jour. Et si vous aimez le titre, vous pourrez ensuite acheter des personnages individuels à la carte, ou adopter le forfait complet, avec toute la galerie des héros.

Smite

La plupart des jeux Moba (Multiplayer Online Battle Arena) vous place en tant qu’observateur aérien, mais Smite décide de vous placez juste derrière votre personnage, que vous pourrez choisir parmi les centaines de dieux des panthéons du monde entier. Vous sautez et volez dans la bataille contre les héros adverses et leurs serviteurs dans le but de détruire leur Titan et de gagner votre match, tout en détruisant les tours adverses en cours de route.

Smite est un jeu facile à prendre en main grace à ses réglages automatiques qui permettent d’augmenter les capacités de votre personnage et d’acheter des objets. Pour autant, vous pourrez vous amuser à définir une stratégie en désactivant ces réglages et en regardant l’énorme liste de personnages, au nombre de 108, pour choisir votre champion préféré pour chaque rôle. Le combo MOBA/ jeu d’action à la troisième personne fait de Smite une expérience unique et bien réalisée qui pourrait donner envie à certains joueurs d’expérimenter un nouveau genre de jeu vidéo.

Gwent

Vous vous rappelez de Gwent, le jeu de cartes de The Witcher 3 sur lequel vous avez passé plus de temps que les quêtes principales elles-mêmes ? Il fait désormais l’objet d’une déclinaison en stand-alone. Reprenant trait pour trait le jeu d’origine, Gwent est un free-to-play dans lequel vous collectionnez des cartes, vous personnalisez votre deck et vous invoquez tout type d’attaques et de sorts jusqu’à dévaster votre adversaire. Même si vous n’êtes pas un fan de l’univers d’heroïc-fantasy de CD Projekt Red, Gwent reste un jeu gratuit rapide et décalé, que tous les aficionados de jeux de cartes à collectionner ont intérêt à essayer.

Mobile Suit Gundam : Battle Operation 2

Vous n’avez pas besoin d’avoir suivi les films et séries de l’énorme franchise Gundam pour apprécier ce jeu multijoueur. Deux équipes de six personnes s’affrontent sur un champ de bataille, à pied ou dans l’un des fameux Mobile suits.

Cette édition permet désormais de quitter la planète et de se battre dans l’espace, ce qui apporte une toute nouvelle dimension aux combats.

Vous pourrez débloquer de plus en plus d’équipements en jouant, ou payer avec de la monnaie réelle pour débloquer l’un des 130 mechas disponibles dans le magasin. Le lobby interactif vous permet de rencontrer d’autres joueurs, pour montrer votre magnifique collection, faire des améliorations ou bien même planifier votre prochaine bataille. Les développeurs ne cessent d’ajouter de nouveaux éléments régulièrement et organisent également des événements spéciaux. Il y aura toujours quelque chose à découvrir !

Genesis

Il est difficile de trouver des MOBA sur console, cependant Genesis se veut être la réponse de la PS4 à League of Legends et à d’autres titres majeurs sur PC. Vous aurez la possibilité de choisir 1 personnage parmi 28 héros et de l’emmener dans une bataille 5v5, sur une map sci-fi avec des éléments dynamiques, que ce soit en multijoueur traditionnel, en solo ou bien même dans une campagne PvE en coopération.

Le jeu continue à se développer au fil de temps pour s’assurer de maintenir votre intérêt, vous permettant d’équiper les champions avec différents objets et armes. L’inclusion du mode PvE signifie que vous pouvez apprendre à jouer ou simplement vous détendre en combattant les adversaires de l’IA. Les développeurs sont aussi très ouverts à la discussion sur les changements d’équilibres, ce qui signifie que vous pouvez espérer faire évoluer le jeu pour le meilleur si vous souhaitez vraiment vous impliquer.

Dauntless

Si vous aimez la série Monster Hunter de Capcom alors Dauntless est fait pour vous. En solo ou en équipe de 4, vous devrez traquer et vaincre d’énormes bêtes, puis rapporter le butin que vous avez amassé chez vous pour améliorer votre équipement. Le rendu dans un style très dessin animé est assez réussi, assez plaisant à regarder pour les joueurs en quête de leur prochaine cible, l’une des nombreuses créatures Behemoths.

En plus du mode standard, vous aurez la possibilité d’essayer l’escalade, une série de 5 batailles où les enjeux et la difficulté vont crescendo pour que vous et vos compagnons puissiez vraiment prouver vos talents de chasseur. Il y a aussi des parcours hebdomadaires qui provoquent des évolutions qui peuvent donner une nouvelle tournure à vos rencontres.

DC Universe Online

DC Universe Online est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueurs, qui vous laisse créer le héros ou le méchant de vos rêves dans l’univers de DC. Le jeu propose une histoire originale, où il est question de voyage dans le temps, d’invasion d’extra-terrestres et de personnages emblématiques comme Lex Luthor ou le Joker, avec un système de combat fluide, en temps réel, où vous déclenchez (et personnalisez) tout type de superpouvoirs et d’armes. Vous devrez passer à la caisse pour découvrir les chapitres suivants de DCUO, mais vous pouvez largement vous amuser sans débourser un centime.

Let It Die

Dernière extravagance issue de l’esprit tordu du célèbre créateur Goichu “Suda51” Suda, Let It Die est avant tout une version extrêmement stylisée et délirante de Dark Souls. Vous vous frayerez un chemin dans une tour remplie d’ennemis brutaux à combattre et d’équipements puissants à récupérer, et lorsque vous mourrez, votre personnage sera réanimé dans la partie des autres joueurs. Le tout, en suivant les conseils prodigués par Uncle Death, un fossoyeur juché sur son skateboard (oui, vous avez bien lu). Si vous aimez les jeux d’action difficiles, profonds et extrêmement étranges, Let It Die devrait assurément étancher votre soif, et plus encore.

Paladins

Il serait facile de considérer Paladins comme un simple clone d’Overwatch à première vue, mais ce jeu de tir en équipe a ses propres atouts – et il ne coûte rien. Paladins se distingue de la masse des jeux de tir mettant en scène des héros en vous laissant personnaliser vos personnages à l’aide de cartes à collectionner, ce qui renforce l’aspect stratégique des combats, eux-mêmes basés sur des objectifs. Avec son esthétique d’heroic-fantasy riche et une liste toujours croissante de champions, Paladins est un excellent jeu de tir en équipe pour tous ceux qui ne veulent pas acheter Overwatch – ou tous ceux qui ont besoin d’en faire une pause.

Star Trek Online

Star Trek Online est un jeu de rôle en ligne qui va enfin exaucer votre rêve de fouler des contrées où personne n’a jamais posé le pied. Cette aventure spatiale de science-fiction vous met dans la peau d’un humain, d’un extraterrestre classique de l’univers de Star Trek comme un Vulcain ou un Cardassien ou même d’un membre de votre propre race alien. Vous vous livrerez à la fois à des combats de vaisseaux spatiaux et à des affrontements au sol, tout en plongeant dans une histoire riche, susceptible d’enrichir les connaissances des Trekkies les plus acharnés. Si Star Trek Online vous encourage à acheter des devises dans le jeu pour de nouvelles tenues et des skins de vaisseaux, vous êtes parfaitement libre de parcourir l’intégralité de l’histoire sans débourser un centime.

Warframe

Warframe existe depuis le lancement de la PS4 et le jeu continue d’évoluer. Ce jeu de tir en ligne, dans un univers de science-fiction, vous met dans la peau d’un ninja futuriste qui commande son propre Warframe – une combinaison robotisée, pilotée à distance, qui dispose de ses propres attaques et capacités. Faites équipe avec des amis pour affronter les missions du jeu ou testez votre force dans le mode multijoueurs en ligne. Warframe bénéficie de mises à jour régulières, avec de nouveaux personnages et du contenu inédit (y compris une extension récente qui lui ajoute un monde ouvert complet), ce qui en fait un excellent choix pour tous ceux qui aiment looter et se frayer un chemin dans un univers de science-fiction, à grands coups de pistolet laser.