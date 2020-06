Xbox Series X : son écran d’accueil pourrait être le même que celui de la Xbox One

Mise à jour de l’écran d’accueil de la Xbox One en février / Microsoft

Ces derniers jours, la PlayStation 5 est au cœur de tous les conversations et débats. Elle vient tout juste d’être officiellement présentée par Sony. Son prix est le dernier élément mystérieux qui n’a pas encore été révélé. Cela n’empêche cependant pas la console rivale Xbox Series X de faire parler d’elle avec une nouvelle fuite. D’ailleurs, celle-ci divise la communauté des fans de la console de Microsoft. Pour certains, c’est d’une importance futile tandis que pour d’autres, c’est une grosse déception.

La Xbox Series X pourrait-elle reprendre les codes de la Xbox One ?

Si l’on en croit Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge, l’écran d’accueil et l’interface d’utilisateur de la Xbox Series X seront les mêmes que ceux de sa grande sœur, la Xbox One. Il a déclaré aujourd’hui sur Twitter que : « Je peux confirmer que le l’écran d’accueil de la Xbox Series X sera le même que celui de la Xbox One. Microsoft ajoute des éléments supplémentaires pour les fonctionnalités de la console, mais l’interface utilisateur et le l’écran d’accueil seront les mêmes. La vitesse et la performance seront également améliorées ».

I can confirm the Xbox Series X dashboard will be the same as the Xbox One. Microsoft is adding some additional stuff in for the console features, but the UI and dash will be the same. Speed and perf will also be improved — Tom Warren (@tomwarren) June 13, 2020

Concrètement, cela signifierait que l’écran d’accueil et l’interface ne bénéficieront pas d’une refonte totale. Ils seront néanmoins plus fluides donc plus agréables à naviguer pour l’utilisateur. Si Microsoft a réellement décidé d’emprunter ce chemin, de nombreux utilisateurs sont déçus. Et c’est quand même compréhensible. Après sept ans passés à avoir utilisé la Xbox One, ils espéraient probablement repartir sur de nouvelles bases avec la Xbox Series X.

Il faut quand même préciser que l’écran d’accueil ne sera pas celui auquel vous êtes en ce moment habitués sur la Xbox One. Il va être mis à jour et retravaillé dans les prochains mois. Une nouvelle application du Microsoft Store va aussi faire son arrivée. Microsoft pourrait très bien avoir décidé d’unifier les interfaces et les écrans d’accueil de ses deux consoles afin d’assurer une transition simple de l’ancienne à la nouvelle, et vice-versa. Nous n’en saurons probablement pas davantage avant l’évènement Inside Xbox prévu pour le mois de juillet.

