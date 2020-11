Xbox Series X vs PlayStation 5 : quelle est la plus rapide pour lancer les jeux rétrocompatibles ?

Les consoles next-gen ont déjà la réputation d’offrir des temps de chargement très rapides. Qu’en est-il des jeux rétrocompatibles sortis sur PS4 et Xbox One ? Se lancent-ils plus rapidement sur la Xbox Series X ou sur la PlayStation 5 ?

La Xbox Series X et la PlayStation 5 – Crédits : Microsoft / Sony

L’une des nouveautés phares que la Xbox Series X / S et la PlayStation 5 partagent en commun est le disque SSD NVMe. La Xbox Series X accueille un SSD de 1 To avec un débit de 4,8 Go/s, ce qui équivaut à environ 100 fois la performance des consoles de génération actuelle. La version low cost de la prochaine console de Microsoft, à savoir la Xbox Series S, est équipée d’un SSD de 512 Go avec le même débit que sa grande sœur.

De son côté, Sony a décidé de partir sur un SSD de 825 Go avec une bande passante de 5 Go/s pour la PlayStation 5. D’ailleurs, celui-ci fait parler de lui en ce moment. Une récente fuite a effectivement annoncé qu’il n’y aurait que 667 Go d’espace libre utilisable sur la PS5. De plus, le constructeur japonais a confirmé que l’extension de stockage SSD ne sera pas prise en charge au lancement de la console le 19 novembre.

La Xbox Series X plus rapide que la PlayStation 5 ?

Nos confrères de GameSpot ont testé les performances de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 sur les jeux rétrocompatibles en termes de temps de chargement. Les consoles de la génération actuelle, qui deviennent dès demain l’ancienne génération avec la sortie de la Xbox Series X / S, ont des temps de chargement relativement longs. Il faut aussi prendre en compte que les jeux next-gen sont plus performants que les jeux rétrocompatibles qui n’ont pas été développés pour les nouvelles consoles. Ainsi, il est tout à fait normal qu’ils ne se lancent pas en un temps record, mais déjà bien plus rapidement que sur la PS4 et la Xbox One.

Voici les différents temps de chargement obtenus par GameSpot sur Batman : Arkham Knight, Destiny 2, Final Fantasy XV, Monster Hunter : World et Red Dead Redemption 2. Ils ont mesuré en secondes le temps nécessaire pour lancer le jeu et arriver au menu (T1), puis le temps qu’il faut pour charger la sauvegarde depuis le menu (T2).

Xbox Series X PlayStation 5 Batman : Arkham Knight (patch 1.14) T1 : 40,35 s

T2 : 11,68 s T1 : 41,39 s

T2 : 17,30 s Destiny 2 (patch 1.59) T1 : 34,26 s

T2 : 37,27 s T1 : 50,14 s

T2 : 46,58 s Final Fantasy XV (patch 1.30) T1 : 33,12 s

T2 : 10,11 s T1 : 39,06 s

T2 : 25,09 s Monster Hunter : World (patch 15.02) T1 : 23,17 s

T2 : 6,21 s T1 : 31,39 s

T2 : 13,08 s Red Dead Redemption 2 (patch 1.07) T1 : 26,24 s

T2 : 36,26 s T1 : 30,16 s

T2 : 34,35 s

La Xbox Series X sera-t-elle aussi plus rapide que la PS5 pour lancer les jeux next-gen ?

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessus, la Xbox Series X l’emporte sur la PlayStation 5. Ses temps de chargement sur les jeux rétrocompatibles sont toujours plus rapides. Ils sont même deux fois plus rapides sur certains jeux. Bien entendu, les développeurs de ces jeux vont certainement continuer à améliorer leur optimisation sur les consoles next-gen. Les temps de chargement seront ainsi raccourcis.

Sur la PlayStation 5, des vidéos des jeux next-gen ont déjà fuité. Nous savons par exemple que Godfall se charge en 7 secondes tandis que le monde ouvert de Spider-Man : Miles Morales est lancé en 15 secondes depuis le menu de la PS5. Nous ne connaissons pas encore les temps de chargement de la Xbox Series X sur les jeux next-gen.

Source : NotebookCheck