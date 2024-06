iPhone : Apple précise enfin leur durée de vie, et la déception est au rendez-vous

Vous envisagez de craquer pour le dernier iPhone ? Attention, il pourrait devenir obsolète plus vite que vous ne le pensez. Apple vient en effet d’officialiser la durée de mise à jour des iPhone : seulement 5 ans minimum, sécurité comprise. C’est moins que ses concurrents Samsung et Google.

Alors que la plupart des fabricants indiquent clairement la durée du support logiciel de leurs appareils, Apple faisait figure d’exception. Historiquement, la marque à la pomme croquée ne donnait aucune garantie minimale. Pourtant, elle proposait souvent un suivi plus long que ses concurrents. Mais les choses viennent de changer, et la durée de mise à jour des iPhone est désormais officialisée.

iPhone : Apple moins généreux que Samsung et Google sur les mises à jour, faut-il s’inquiéter ?

Depuis le 29 avril 2024, le Royaume-Uni impose une nouvelle réglementation sur la sécurité des produits connectés (Product Security and Telecommunications Infrastructure, ou PSTI). Ce texte contraint les fabricants, importateurs et distributeurs de produits connectés à Internet de respecter certaines exigences de sécurité.

Son objectif ? Renforcer la protection des consommateurs face aux menaces en ligne, notamment pour les objets connectés. Les entreprises concernées doivent désormais publier une déclaration de conformité mentionnant, entre autres, la durée pendant laquelle elles fourniront des mises à jour de sécurité.

Comme l’iPhone est un appareil connecté à Internet, Apple doit se conformer à la réglementation britannique. La société a récemment publié sa déclaration de conformité pour l’iPhone 15 Pro Max. Elle y stipule une durée de support définie d’un « minimum de cinq ans à partir de la première date de mise en vente ». Cette date étant le 22 septembre 2023, cela signifie que l’iPhone 15 est assuré de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’au 22 septembre 2028.

Cela signifie aussi qu’Apple ne propose plus la meilleure politique de mise à jour de sécurité du marché. Samsung promet 7 ans de mises à jour depuis le S24 et Google 7 ans aussi depuis le Pixel 8. Non seulement de sécurité, mais aussi du système d’exploitation Android pour leurs smartphones haut de gamme. C’est 2 ans de plus qu’Apple.

Alors, faut-il s’inquiéter ? Pas tant que ça. Historiquement, Apple a toujours fourni, et continue de fournir, plus de 5 ans de mises à jour de sécurité pour de nombreux iPhone (comme l’iPhone 5S, dont le support vient officiellement de s’arrêter). Apple a toujours été plutôt généreux sur ce point, et de surcroît, les iPhone sont réputés pour leur solidité et leur bonne tenue dans le temps.