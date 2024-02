Xiaomi 14 Ultra officiel : un appareil photo qui surpasse tous les autres ?

Xiaomi 14 Ultra

Le Xiaomi 14 Ultra est officiel et il est prêt à détrôner tous ses concurrents. Doté d’un quadruple appareil photo Leica, d’un écran de pointe et d’une puissance brute, ce smartphone premium est conçu pour les utilisateurs les plus exigeants.

En France, le Xiaomi 14 Ultra devrait être vendu 1 499 € en une seule version (6 Go de RAM et 512 Go stockage). Sa disponibilité sur le marché mondial est prévue pour le 25 février 2024 lors du MWC de Barcelone.

Un design inspiré de son prédécesseur avec une touche de modernité

Si le Xiaomi 14 Ultra reprend les lignes générales du Xiaomi 13 Ultra, il se démarque par deux changements majeurs : un écran plat et un dos plus uniforme, sans la montée progressive vers le module photo. Ce dernier, toujours imposant, abrite quatre capteurs de 50 mégapixels signés Leica.

Le choix des matériaux diffère selon les versions : aluminium et cuir vegan ou titane et verre (cette dernière option étant probablement exclusive à la Chine). Les coloris disponibles sont le noir et blanc pour le cuir vegan, et le bleu pour la céramique. Un modèle spécial en titane gris est également proposé.

À lire : Xiaomi 14 : date de sortie, prix, design, caractéristiques, tout ce qu’il faut savoir

Xiaomi 14 Ultra blanc

Un écran et des performances de haut vol

L’écran AMOLED QHD+ (3200 x 1440) de 6,73 pouces profite de la technologie LTPO pour offrir un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Compatible HDR10+, il peut atteindre une luminosité maximale théorique de 3000 nits.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Gen 3 overclocké, le SoC le plus puissant de Qualcomm à ce jour. La RAM LPDDR5X varie de 12 à 16 Go selon la version, accompagnée de 256 Go à 1 To de stockage UFS 4.0. Le modèle en titane bénéficie de la configuration la plus élevée.

Le point fort : un quadruple appareil photo signé Leica

La collaboration avec Leica se confirme sur le 14 Ultra, avec quatre capteurs de 50 mégapixels à l’arrière. Le capteur principal dispose d’une ouverture variable (f/1,63 à f/4,0), c’est le Sony LYT-900 et il bénéficie de la stabilisation optique.

Côté ultra grand-angle, on retrouve un capteur de 50 mégapixels avec une focale de 12 mm et un champ de vision de 122 degrés. Deux téléobjectifs périscopiques de 50 mégapixels sont également présents : le premier offrant un zoom optique 3,2x et le second un zoom optique 5x. En façade, un capteur de 32 mégapixels (OmniVision OV32B) se charge des selfies.

Xiaomi 14 Ultra

Une batterie XXL et des technologies de pointe

La batterie de 5300 mAh est compatible avec la charge filaire rapide 90W, la charge sans fil 80W et la charge sans fil inversée. Le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4, un double emplacement nano SIM et un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran sont également de la partie. Android 14 est préinstallé, avec la surcouche HyperOS de Xiaomi.

Certification IP68, épaisseur raisonnable et accessoires premium

Le smartphone est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Il mesure 9,2 mm d’épaisseur (hors caméra), ce qui le rapproche de l’HONOR Magic V2, le pliable à clapet le plus fin du marché que nous avions testé.