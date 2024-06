Xiaomi 15 : cette fuite révèle quasiment tout de l’appareil photo du modèle Pro

Si le Xiaomi 15 ne fait pas partie de la liste des smartphones compatibles avec HyperOS 2.0, c’est tout simplement parce qu’il n’a encore rien d’officiel. Mais nul doute que le fabricant chinois de smartphones planche déjà sur la prochaine version de son modèle phare. En tous cas, selon les fuites. La plus récente révèle tout de l’appareil photo du Xiaomi 15 Pro, la prochaine déclinaison milieu de gamme.

Le Xiaomi 15 Pro est victime d’une fuite

Attention, il s’agit ici d’une fuite sans preuves. Il convient de prendre ces informations avec des pincettes mais selon le média PlayfulDroid qui a repéré la fuite, son auteur est fiable. Nommé “Experience More” sur Weibo, le réseau social chinois, le leaker annonce la fiche technique suivante pour l’appareil photo du Xiaomi 15 Pro.

La publication d’Experience More sur Weibo

Au programme, 3 capteurs de 50 mégapixels. La configuration utiliserait un capteur principal OmniVision OV50K de 1 pouce, un téléobjectif Sony IMX882 pour le zoom optique 3x, et un objectif ultra-large non spécifié. Selon le leaker, le Xiaomi 15 Pro offrirait une expérience photo supérieure à son prédécesseur avec ces capteurs.

Pourtant, le téléobjectif aurait une résolution légèrement inférieure à celui du Xiaomi 14 Pro. Le principal gain serait une autonomie accrue, grâce à une consommation d’énergie beaucoup plus efficace. En outre, le Sony IMX882 offrirait de meilleures performances que le Samsung JN1 de 50 MP du Xiaomi 14 Pro. Le leaker suggère aussi que les performances dépendront également de la taille de l’ouverture, encore inconnue.

À noter que Xiaomi et Leica continueront à collaborer sur la gamme Xiaomi 15. Cet appareil photo sera donc encore une fois conçu avec le concours de l’entreprise d’optique allemande.

Que devrait proposer l’appareil photo du Xiaomi 15 Pro ?

Selon le laboratoire Dxomark, le Xiaomi 14 apportait déjà une belle amélioration par rapport au Xiaomi 13 en matière de photographie. La qualité d’image, notamment en vidéo, est bien supérieure “en partie grâce à des améliorations matérielles telles qu’un capteur plus grand et une plus grande ouverture“. Pour le cru 2025, l’expérience sera surtout plus fluide.

A priori, nous sommes encore à quatre mois de la présentation des Xiaomi 15. Comme chaque année, ceux ci devraient se décliner en version de base, Pro et Ultra. Ces modèles phares devraient dans un premier temps être exclusivement disponibles en Chine, après la sortie en octobre. C’est ensuite en début 2025 que nous devrions obtenir les smartphones Xiaomi dans nos contrées, avec cette fonctionnalité inédite d’HyperOS.