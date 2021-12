Xiaomi : bientôt un smartphone pliable à clapet pour concurrencer le Samsung Galaxy Z Flip 3 ?

Après le Huawei P50 Pocket réservé pour le moment au marché chinois, le prochain smartphone pliable à clapet pourrait bien être signé Xiaomi et non Samsung. Le fabricant chinois qui vient de lancer le Xiaomi 12 en Chine avec un appareil photo Sony IMX707 et une puce Snapdragon 8 Gen 1 serait effectivement en train de préparer son propre modèle pliable à clapet.

Rendu du smartphone pliable de Xiaomi – Crédit : Ts Designer

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi s’aventure sur le marché des smartphones pliables. Plus tôt cette année, la marque a présenté le Mi MIX Fold, son tout premier smartphone pliable. Celui-ci s’ouvre comme un livre à la manière du Samsung Galaxy Z Fold 3 dévoilé au mois d’août. Désormais, Xiaomi travaillerait sur un smartphone pliable à clapet, soit un concurrent direct du Galaxy Z Flip 3.

Le smartphone pliable à clapet de Xiaomi aurait deux caméras frontales et un petit écran externe

Un brevet déposé par Xiaomi auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) dévoile le concept de ce smartphone pliable à clapet. Les images du brevet indiquent bien que l’écran intérieur de l’appareil se replie sur lui-même. Un poinçon allongé sur la partie supérieure gauche de l’écran laisse d’ailleurs suggérer que Xiaomi prévoit d’intégrer deux caméras frontales pour les selfies.

Les images du brevet déposé par Xiaomi – Crédit : MySmartPrice

En ce qui concerne la face arrière, le smartphone pliable de Xiaomi ressemble une fois de plus au Galaxy Z Flip 3. En effet, les deux caméras du bloc photo se situent à côté du petit écran externe qui sert notamment à afficher un retour vidéo, l’heure ou encore les notifications. D’ailleurs, ce petit écran du Galaxy Z Flip 3 est en fait plutôt résistant grâce à son verre trempé comme on a pu le voir dans le test de durabilité extrême mené par JerryRigEverything. Cependant, nous ne savons pas encore si celui du smartphone Xiaomi sera aussi en verre trempé.

Enfin, nous ne savons pas encore si Xiaomi adoptera ce design pour son prochain smartphone pliable. S’il le fait, le smartphone sera probablement disponible en Chine dans un premier temps avant de sortir dans le monde. Nous attendons d’ailleurs l’arrivée du Xiaomi 12, 12X et 12 Pro sur le marché mondial, ce qui ne devrait plus tarder.

Source : NotebookCheck