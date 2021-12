Le nouveau Xiaomi 12 est arrivé en Chine et vise le haut du podium

Xiaomi a dévoilé le Xiaomi 12 , le Xiaomi 12Pro et le Xiaomi 12X, ses premiers smartphones pour la première partie de 2022. Actuellement uniquement présenté en Chine, la société a laissé entendre que le Xiaomi 12 Pro et son frère non-Pro devraient prochainement être lancés dans le reste du monde.

Le nouveau Xiaomi 12 est arrivé en Chine – Crédits : Xiaomi

Le Xiaomi 12 est équipé d’un écran AMOLED 120 Hz beaucoup plus petit que le Xioami Mi 11. Le Xiaomi 12 se contente cette fois de 6,28 pouces, et le modèle pro 6,73pouces. Xiaomi a logiquement réduit la définition de l’écran sur le modèle non-Pro, qui passe au simple FHD+ (2400 x1080 pixels). C’est amplement suffisant pour un aussi petit format, tout en améliorant son autonomie. Le taux de rafraîchissement échappe cependant à ce dégraissage, et reste à 120Hz. Ce format réduit impact aussi son poids : 180 grammes, face aux 196 grammes du Xiaomi Mi 11. Ce nouvel écran offre une profondeur de couleur 12 bit et une luminosité maximale de 1100 nits. Enfin, il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus.

Un des premiers Smartphone incluant le SoC Snapdragon 8

Dans sa chasse à la performance, Xiaomi a rempli le Xiaomi 12 Pro de matériel phare, notamment un SoC Snapdragon 8 Gen 1, une RAM LPDDR5 et un stockage UFS 3.1. Le Xiaomi 12 Pro dispose d’une batterie de 4 600 mAh. Comme promis par Xiaomi c’est la première batterie monocellulaire de l’industrie à se recharger à des vitesses allant jusqu’à 120 W. Le Xiaomi 12 a une batterie plus petite de 4 500 mAh.

Concernant la photo le Xiaomi 12 aura droit au Sony IMX766, un capteur d’excellente facture qui a déjà fait ses preuves sur de nombreux smartphones. Le bloc rectangulaire sera garni de trois objectifs : un principal de 50 Mpx à f/1,88, un ultra-grand angle de 13 Mpx à f/2,4, et une macro dont on ne connaît malheureusement que l’ouverture (f/2,4 également). La façade avant, elle, aura droit à un capteur de 32 Mpx.

Quant au Xiaomi 12 Pro, il dispose de trois appareils photo de 50 mégapixels. L’objectif principal est livré avec le nouveau capteur Sony IMX707 1/1,28″. Les deux autres appareils photo sont équipés de capteurs JN1 de 50 mégapixels dont une caméra grand-angle avec un champ de vision de 115 degrés et une caméra téléobjectif 2x. Fait intéressant, les trois caméras prennent en charge le mode nuit.

Enfin, il faut évoquer le dernier modèle de cette première vague de Xiaomi 12. Il prend le nom de Xiaomi 12X. Identique en tous points au Xiaomi 12, il s’en distingue par sa puce Qualcomm Snapdragon 870, un peu moins haut de gamme, mais aussi par la disparition de la charge sans-fil.

