Test Honor Magic6 Lite : un smartphone séduisant, endurant, résistant et (relativement) bon marché !

En 2023, Honor a renouvelé son smartphone haut de gamme, le Magic5 Pro, que nous avons testé en juin dernier. Puis, au mois d’août, c’était au tour de son modèle de milieu de gamme, le Honor 90, de subir une refonte (lire notre test du Honor 90), que nous avions également appréciée.

En ce début d’année 2024, le constructeur nous propose un nouveau smartphone, encore un peu moins onéreux (100 € de moins), le Magic6 Lite, annoncé comme extrêmement résistant aux chocs et aux chutes. Il précède les Magic6 et Magic6 Pro, qui devraient être dévoilés dans les prochaines semaines.

Quelles sont les forces et faiblesses de ce smartphone de milieu de gamme ? C’est que nous allons voir dans ce test.

Quel est le prix du Honor Magic6 Lite ?

Le Magic6 Lite est le seul modèle proposé par Honor. Il intègre 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage, et peut d’ores et déjà être pré commandé, pour 399,99 €. Il sera disponible effectivement à partir du 25 janvier.

Bon point (pour ceux qui ne possèdent pas encore d’écouteurs Bluetooth), une offre de lancement vous permet d’obtenir gratuitement des Honor Choice Earbuds X5 (d’une valeur de 50 €).

Et si vous vous abonnez pour recevoir par mail les offres du Honor, vous bénéficierez d’une réduction de 100 € jusqu’au 24 janvier, ce qui amène le prix du Magic6 Lite à seulement 300 € avec le code AM6LEDM100 !

Quelles sont les caractéristiques techniques du Magic6 Lite ?

Le Magic6 Lite dispose d’un équipement convaincant, en particulier sur les points importants : une grosse batterie pour une autonomie optimale, un écran OLED supportant un taux de rafraichissement de 120 Hz et un capteur photo principal offrant une très haute définition. Si on désire de meilleures performances et une plus grande polyvalence en photographie, il faut se tourner vers ses grands frères, plus onéreux.

Processeur : Snapdragon 6 Gen 1

: Snapdragon 6 Gen 1 Mémoire : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Écran : OLED 6,78 pouce, 2652 x 1200 pixels, 120 Hz

: OLED 6,78 pouce, 2652 x 1200 pixels, 120 Hz Caméra grand-angle : 108 mégapixels, f/1.75

: 108 mégapixels, f/1.75 Caméra ultra grand-angle : 5 mégapixels, f/2.2

: 5 mégapixels, f/2.2 Capteur de profondeur : 2 mégapixels, f/2.4

2 mégapixels, f/2.4 Caméra frontale : 16 mégapixels, f/2.45

: 16 mégapixels, f/2.45 Vidéo : 4K @ 30 images par seconde

: 4K @ 30 images par seconde Batterie : 5300 mAh, recharge 35 W

: 5300 mAh, recharge 35 W Connectivité : Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1

: Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 Dimensions : 16,4 x 7,5 x 0,8 cm

: 16,4 x 7,5 x 0,8 cm Poids : 185 grammes

: 185 grammes Divers : Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 2D

: Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, reconnaissance faciale 2D OS : MagicOS 7.2 (Android 13)

: MagicOS 7.2 (Android 13) Résistance : IP53

Design : on prend le même et on recommence

Dans la série “on ne change pas un design qui plait”, Honor joue la carte de la continuité pour son nouveau Magic Lite. En effet, ce dernier reprend à son compte l’aspect du Magic5 Lite, avec son anneau dorsal, sur lequel sont disposés les différents objectifs photo. Centré au dos et peu épais (par rapport aux capteurs du Honor 90 par exemple), celui-ci permet de bénéficier d’une bonne stabilité si on utilise le smartphone d’une main, alors qu’il est posé sur un bureau.

Le Honor Magic6 Lite est disponible en trois couleurs :

Midnight black

Emeral green

Orange (exclusivement sur le site du constructeur), qui remplace la troisième couleur du Magic5 Lite qui était appelée “Titanium silver”.

Contrairement aux modèles noir et vert, qui ont une finition pailletée, le dos du Magic6 Lite orange est recouvert d’un simili cuir, agréable au toucher. Bon point, dans les trois cas, les empreintes digitales sont invisibles et il n’est donc pas nécessaire de toujours avoir sa chiffonnette dans sa poche.

Bouton de démarrage, touche de volume, port USB C, tiroir pour une ou deux cartes Sim… les autres éléments du boîtier s’avèrent des plus classiques. Le Lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran. Et, si on le préfère, il est possible d’activer une fonction permettant de déverrouiller l’accès au téléphone par la reconnaissance du visage (même avec un masque).

Le Honor Magic6 Lite est certifié IP53. S’il n’est donc pas étanche, il résiste toutefois aux éclaboussures. Il pourra donc être utilisé sous la pluie, tout au plus. Ce n’est pas très étonnant, car l’étanchéité totale est généralement un des attributs des smartphone nettement plus onéreux. Seul le Galaxy A34 5G de Samsung est certifié IP67, bien qu’il soit vendu au même prix que le Honor.

Autre regret, le Magic6 Lite délivre un son mono, car un seul haut-parleur est présent. Le port du casque (Bluetooth, en l’absence de prise casque) est donc obligatoire, si on désire écouter de la musique ou regarder des vidéos. On note que ses concurrents potentiels (voir en fin d’article) sont équipés de deux haut-parleurs, offrant une assez bonne qualité audio.

Un affichage efficace

Le Honor Magic6 Lite est équipé d’une dalle OLED de 6,78 pouces. Celle-ci est incurvée sur sa longueur. C’est inutile, mais c’est joli ! D’ailleurs, c’est généralement une caractéristique que l’on trouve sur des smartphones haut de gamme.

Les images sont affichées avec une définition de 2652 x 1200 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz ou 120 Hz. On peut également utiliser le mode Dynamique pour laisser le système d’exploitation décider par lui-même quelle est la fréquence d’affichage la plus adaptée à l’application en cours d’utilisation.

Le constructeur insiste sur le fait que l’écran soit hyper résistant ! Ainsi, il annonce qu’il n’y a aucune crainte à avoir si le smartphone chute d’une hauteur de 1,5 m, quel que soit l’angle sous lequel il percute le sol (sur l’écran, les coins ou les bords). D’ailleurs, lors de présentation en avant première, il y a quelques semaines, le constructeur n’avait pas hésité à nous donner l’occasion d’enfoncer des clous avec l’écran du Magic6 Lite et chaque journaliste présent avait pu vérifier la solidité de la dalle.

Cette caractéristique est particulièrement importante pour ceux à qui il arrive régulièrement des accidents, qui engendrent des bris de glace. Avec le Magic6 Lite, il n’est donc plus nécessaire d’installer une coque de protection.

Nous avons mesuré les performances de l’écran OLED du Magic6 Lite à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus.

Avec le profil d’affichage appelé Couleurs Vives, nous avons relevé une luminosité maximale de 597 nits, ce qui s’avère satisfaisant. D’autre part, la température moyenne des couleurs est de 7418 K, ce qui indique que la colorimétrie globale est un peu froide (avec des couleurs qui tirent légèrement sur le bleu). Enfin, la fidélité des couleurs, sans être mauvaise, n’est pas optimale. En effet, le Delta E moyen a été mesuré à 3,8 (ce qui est donc légèrement supérieur à la valeur 3, en dessous de laquelle l’œil ne perçoit plus la différence entre la teinte affichée et la couleur parfaite théorique).

Si on bascule dans le profil d’affichage appelé Couleurs normales, les choses s’améliorent sensiblement, au prix d’une légère baisse de la luminosité maximale (563 nits). En effet, la température des couleurs moyenne passe à 6649K, ce qui caractérise une colorimétrie plus neutre. Enfin, la fidélité des couleurs est bien meilleure, puisque le Delta E moyen est alors de 2,0.

Si aucun de ces deux profils ne vous plait, vous avez la possibilité d’ajuster manuellement la température des couleurs, pour que l’affichage délivré corresponde parfaitement à vos préférences.

Des performances modestes, mais suffisantes au quotidien

Le Honor Magic6 Lite embarque la puce d’entrée de gamme Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm. Celle-ci intègre quatre cœurs cadencés à 2,2 GHz et quatre autres qui fonctionnent à 1,8 GHz.

Bien sur, le processeur est moins performant que son grand frère, le Snapdragon 7 Gen 1, notamment pour les opérations graphiques. Ce dernier est présent par exemple dans le Honor 90. Rappelons que le Snapdragon 7 Gen 1 exploite pour sa part un cœur à hautes performances (2,5 GHz), trois cœurs cadencés à 2,36 GHz, alors que les 4 derniers ont une fréquence de 1,8 GHz.

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, le Snapdragon 6 Gen 1 est également moins véloce que la puce Samsung Exynos 1380, que l’on retrouve, par exemple, dans le smartphone de milieu de gamme Samsung Galaxy A54 (449 €) ou la tablette Samsung Galaxy Tab S9 FE+.

On remarque aussi que le Snapdragon 6 Gen 1 offre des performances assez proches de celles du Mediatek Dimensity 1080, que l’on a rencontré l’année dernière dans le Samsung Galaxy A34 5G et le Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Samsung Exynos 1380 Mediatek Dimensity 1080 Geekbench 944 / 2764 910 / 2628 1004 / 2876 1029 / 2504 PC Mark 9704 11261 11836 10130 3D Mark Time Spy 2399 3172 2828 2313 3D Mark Time Spy Extreme 613 868 808 641

En pratique, la réactivité du smartphone ne pose aucun problème lorsqu’on utilise des applications multimédia. Et, des si on désire se détendre en jouant un peu, il ne faut pas s’attendre à des miracles. Ainsi, avec Fortnite, le smartphone peut générer environ 30 images par seconde en moyenne, avec la plus basse qualité graphique (Faible). C’est le minimum en termes de fluidité des animations pour obtenir une expérience de jeu satisfaisante.

Un capteur photo de 108 mégapixels performant

Le Honor Magic6 Lite est équipé de trois capteurs arrières :

Le premier, de 108 mégapixels, est associé à un objectif grand angle. Il exploite la technique du 9 en 1 pixel binning pour générer des photos de 12,5 mégapixels par défaut. Bien sur, on peut aussi exploiter le mode Haute définition pour obtenir des clichés en 9000 x 12000 pixels !

Le second, de 5 mégapixels, est associé à un objectif ultra grand angle.

Le dernier, pas vraiment indispensable, a une définition de 2 mégapixels et permet de prendre des photos en mode macro.

De jour, l’objectif ultra grand angle n’est pas très efficace. En raison de sa définition relativement limitée, les images qu’il capture sont peu précises. Et cela se voit si on affiche la photo sur un moniteur ou une TV. Les clichés peuvent toutefois faire illusion si on les regarde sur un smartphone.

En revanche, l’objectif principal génère des photos de très belle qualité ! Les images bénéficient d’un bon piqué, avec des couleurs justes. L’objectif est tellement performant qu’on peut activer le zoom numérique 3x, afin de se rapprocher de son sujet, et obtenir des clichés parfaitement exploitables. Et force est de constater que l’on peut même pousser le zoom à son maximum, en l’occurrence avec un facteur de grossissement de 8x, et obtenir des photos de qualité encore très satisfaisante.

L’objectif frontal, associé à un capteur de 16 mégapixels, réalise lui aussi des photos de bonne qualité. Lorsqu’on utilise le mode Portrait, l’intensité de l’effet Bokeh est paramétrable et divers effets d’embellissement peuvent être appliqués.

Pour les vidéo, on a le choix entre la définition 4K, avec 30 images par seconde ou, le mode Full HD (1080p) avec 60 images par seconde. On note la présence d’un mode Multi-vidéo, qui permet de créer des séquences qui juxtaposent les images capturées par le capteur frontal et le capteur arrière.

De nuit, on peut utiliser le mode Cliché nocturne, mais uniquement seulement avec l’objectif principal, en mode grand angle ou avec un zoom numérique 3x (choix proposés dans l’interface). Si on désire prendre un cliché en mode ultra grand angle, il faut utiliser le mode Photo de base. Et, dans ce cas, les clichés ne sont vraiment pas très précis. Ils peuvent faire illusion, à l’extrême limite si on les regarde à l’écran d’un smartphone. Mais si on visionne les photos ultra grand angle nocturnes sur le grand moniteur d’un ordinateur, on voit alors très nettement que leur qualité est médiocre.

En revanche, si on se contente des clichés réalisés avec le capteur principal, sans zoom, alors les résultats s’avèrent de bonne qualité ! La technologie de pixel binning 9-en-1 s’avère efficace et il est donc possible de prendre des photos dans la pénombre, avec des éclairages très éloignés (voir le premier exemple ci-dessous). Et si des sources lumineuses se situent à proximité, les images générées sont très satisfaisantes.

Lorsqu’on exploite le zoom numérique 3x de nuit, la qualité obtenue varie selon le nombre de sources lumineuses aux alentours, comme on peut le voir sur les exemples ci-dessus. Elle s’avère assez satisfaisante, sans plus, dans le meilleur des cas…

Une endurance à toute épreuve !

Le Magic6 Lite intègre une batterie de 5300 mAh. C’est une grosse capacité, supérieure de 300 mAh à celle de bon nombre de smartphones haut de gamme ! Et comme le processeur n’est pas un foudre de guerre, qui consomme beaucoup d’énergie, on est en droit d’attendre une très bonne autonomie.

Et cela se vérifie dans les faits ! En effet, avec une luminosité d’affichage de 200 nits, le Magic6 Lite a fonctionné un peu plus de 15 heures (15 h 12 min précisément) lors du test d’autonomie Modern Office de l’application PC Mark.

C’est un très bon résultat, puisque – dans les mêmes conditions – les Honor 90 et Samsung Galaxy A54 sont resté en fonctionnement pendant environ 14 heures (13 h 52 min et 14 h 15 min respectivement).

D’autre part, si on laisse le système décider de la fréquence de rafraichissement à adopter (60 ou 120 Hz), selon l’application en cours d’utilisation, grâce au mode Dynamique, l’autonomie du Magic6 Lite passe alors à 11 heures et 54 minutes, ce qui reste très appréciable.

Et le tableau est encore meilleur si on mesure l’autonomie en streaming vidéo. Avec une fréquence Standard (de 60 Hz bien sur !) et une luminosité d’affichage de 200 nits, on observe une baisse du niveau de la batterie de seulement 7 % après avoir lu un film de 2 heures en Wi-Fi depuis Netflix. Cela permet d’envisager une autonomie totale d’environ 28 heures et 34 minutes, ce qui est tout simplement l’un des meilleur résultats observés depuis longtemps !

Enfin, le smartphone supporte une charge en 35 W maximum. Cela permet, selon Honor de recharger intégralement la batterie en 81 minutes. Petit regret, l’adaptateur secteur n’est pas présent dans la boîte…

Quid de la concurrence

Parmi les smartphones commercialisés aux alentours de 400 €, on peut citer les deux modèles suivants :

Le Samsung Galaxy A34, que nous avons testé en avril 2023. Vendu 399 € avec 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage, il a l’avantage d’intégrer un lecteur de cartes mémoire microSD pour étendre la capacité de stockage à volonté. De plus, il est étanche (certifié IP67) et offre lui aussi bonne autonomie. Et son processeur Mediatek Dimensity 1080 offre quasiment les mêmes performances que celles du Snapdragon 6 Gen 1. Enfin, il dispose lui aussi d’un écran OLED 120 Hz particulièrement lumineux.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, que nous avons testé au moi de mai 2023 est également proposé à 399 €. Ses caractéristiques techniques sont très proches de celles du Galaxy A34. Il n’est toutefois pas étanche, puisqu’il est seulement certifié IP53 – comme le Magic6 Lite – et ne dispose pas de lecteur microSD.

