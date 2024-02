Xiaomi 14 : son prix en France dévoilé, préparez-vous à payer cher !

A quelques jours de la présentation européenne du Xiaomi 14, on se demandait à quel prix sera vendu le smartphone en France. Une fuite vient de dévoiler l’information : la version d’entrée de gamme devrait être proposée au tarif de 1099 euros.

Les Xiaomi 14 et 14 Pro ont été lancés le 26 octobre sur le marché chinois. Deux smartphones propulsés par la dernière puce de Qualcomm, la bien nommée Snapdragon 8 Gen 3. Si les caractéristiques des nouveaux flagships sont donc déjà connues depuis plusieurs mois, on ignorait encore à quels tarifs ils seraient vendus dans nos contrées. Tout sera bientôt révélé lors de la conférence de lancement international qui se tiendra le 25 février prochain.

Combien va coûter le Xiaomi 14 en France ?

Alors qu’il se murmure que la version Pro ne sera pas vendue en France, le prix du modèle classique vient tout juste de fuiter. Selon Techmaniacs, la configuration de base du Xiaomi 14 (12 Go de RAM et 512 Go de stockage) sera proposée au tarif de 1099 euros en Grèce (le même prix devrait être adopté pour les autres pays de la zone euro dont la France).

A titre de comparaison, le Xiaomi 13 avait été lancé au prix de départ de 999 euros l’année dernière avec certes une configuration moindre (8 Go de RAM, 256 Go de stockage). Le rapport de Techmaniacs confirme en outre que le Xiaomi 14 Pro restera exclusif à la Chine. En revanche, le Xiaomi 14 Ultra devrait bien être de la partie, ce qui devrait contenter les technophiles adeptes de configurations musclées. On ignore toutefois combien il coûtera sur le marché européen.

Pour rappel, voici les points notables de la fiche technique du Xiaomi 14 :

Ecran : 6,36 pouces Oled LTPO 1200 x 2670 points

: 6,36 pouces Oled LTPO 1200 x 2670 points Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : à partir de 8 Go/256 Go

: à partir de 8 Go/256 Go Photo : 50 + 50 + 50 Mpix (Objectif principal à ouverture f/1.6)

: 50 + 50 + 50 Mpix (Objectif principal à ouverture f/1.6) Batterie : 4610 mAh

: 4610 mAh Charge rapide filaire : 90 W

: 90 W Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Dimensions : 71,5 x 152,8 x 8,3 mm

: 71,5 x 152,8 x 8,3 mm Poids : 193 grammes

