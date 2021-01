Xiaomi Mi 11 Pro : le smartphone disposera d’un puissant zoom 120X

Le Xiaomi Mi 11 Pro est très attendu par les fans du fabricant chinois qui veulent un smartphone très performant en photo. La principale différence entre le Xiaomi Mi 11 et le Mi 11 Pro devrait se situer sur le module photo. Ce dernier devrait disposer de caméras beaucoup plus performantes.

Aujourd’hui, le leaker Digital Chat Station a donné davantage d’informations concernant le module photo du Xiaomi Mi 11 Pro. On peut s’attendre à quatre capteurs, et un zoom impressionnant 120X.

Xiaomi Mi 11 Pro concept basé sur les récents leaks – Crédit : BenGeskin / Twitter

D’après le code source de MIUI, le Xiaomi Mi 11 Pro existe bel et bien, même si le fabricant chinois ne l’a toujours pas officiellement mentionné. Grâce à DuanRui et Ben Geskin, nous avons déjà maintenant un bon aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le smartphone haut de gamme.

Le Xiaomi Mi 11 Pro pourra zoomer jusqu’à un grossissement de 120X

Tout comme le Xiaomi Mi 10 Ultra qui n’était sorti qu’en Chine, le Mi 11 Pro devrait à nouveau disposer d’un zoom jusqu’à 120X. En comparaison, le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra ne peut que monter jusqu’à 100X grâce à son « Space Zoom ». Cependant, contrairement au smartphone du géant coréen, le Mi 11 Pro devrait se contenter d’un zoom 10X hybride et non optique. Selon Digital Chat Station, le smartphone aura deux rangées de deux capteurs à l’arrière, comme le montre le rendu ci-dessus.

Le Mi 11 Pro devrait être livré avec des spécifications similaires à celles du Mi 11 sur la face avant. Cela comprend l’écran AMOLED incurvé de tous les côtés de 6,81 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon plus puissants que le Mi 11 et un capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran. On sait aussi que le smartphone sera significativement plus épais et abritera un système de refroidissement plus performant.

Enfin, il devrait disposer d’une batterie plus généreuse que le Mi 11, entre 4700 mAh et 5000 mAh. Celle-ci serait compatible avec la recharge filaire 120 W ainsi que la nouvelle recharge sans fil 80 W que Xiaomi avait présentée en octobre. Elle permet de recharger par induction une batterie de 4000 mAh en seulement 19 minutes. Si Xiaomi utilise vraiment sa nouvelle technologie de recharge sans fil, il s’agira certainement du smartphone le plus rapide de 2021 dans ce domaine. Le chargeur 120 W devrait être inclus pour la version internationale.

Source : Digital Chat Station