Xiaomi Mi 11 Pro : le code source de MIUI confirme l’existence du smartphone haut de gamme

XDA Developers a trouvé une mention du Xiaomi Mi 11 Pro dans le code source dans la version 2.2.17.18 de l’application MIUI Gallery, ce qui laisse penser que le lancement du smartphone approche à grands pas.

Xiaomi Mi 11 en cuir vegan et Edition Lei Jun – Crédit : Xiaomi

Xiaomi aurait décidé de reporter le lancement du Xiaomi Mi 11 à cause de problèmes d’approvisionnement de la puce Snapdragon 888, le nouveau processeur surpuissant de Qualcomm. En effet, Xiaomi a réussi à sortir le Mi 11 avec ce processeur plusieurs semaines avant ses concurrents grâce à un partenariat exclusif avec Qualcomm. Cependant, le fabricant chinois ne disposerait pas encore d’assez de puces pour la version Pro.

Voir le smartphone apparaître dans le code source de MIUI confirme son existence, et renforce l’espoir de le voir sortir rapidement sur le marché international. Il devrait être présenté dès le premier trimestre de l’année prochaine.

Le Xiaomi Mi 11 Pro apparaît sur MIUI avant sa présentation

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose concernant le Xiaomi Mi 11 Pro. Digital Chat Station a déjà révélé que les principales différences entre le Mi 11 et le Mi 11 Pro se situeraient au niveau de la photo. En outre, le Mi 11 Pro devrait être équipé du même écran incurvé de tous les côtés que son petit frère. Cependant, à l’arrière, le Mi 11 Pro disposerait d’un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP et un périscope de 48 MP. On imagine qu’il bénéficiera du même mode vidéo de nuit que le Mi 11, conçu en partenariat avec BlinkAI.

Nous devrions alors constater des performances encore meilleures que celles du Xiaomi Mi 10 Ultra, classé troisième du classement de DXOMARK. De plus, le Mi 11 Pro proposerait une puissance de charge de 120W, ce qui permettra de recharger le smartphone en 20 minutes environ. La puissance de la charge sans fil serait également revue à la hausse par rapport aux 50 W du Mi 11. Selon le leaker @chunvn8888, la version internationale du Mi 11 sera bien accompagnée d’un chargeur, on imagine donc que la boîte du Mi 11 Pro ne devrait donc pas faire l’impasse sur l’adaptateur secteur.

Le téléphone pourrait également améliorer l’expérience audio du Xiaomi Mi 11, qui a été réalisée en partenariat avec Harman Kardon. En effet, on sait que le Xiaomi Mi 11 Pro sera beaucoup plus lourd et épais que le Xiaomi Mi 11, ce qui permettrait au fabricant chinois d’augmenter la taille de la cavité des haut-parleurs du téléphone pour proposer un son plus puissant comme sur le Mi 10 Pro l’année dernière. Selon Digital Chat Station, le téléphone ne sera pas présenté avant le Nouvel An chinois, le 12 février prochain.

Source : XDADevelopers