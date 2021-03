Xiaomi Mi 11 Ultra : son design et ses caractéristiques techniques fuitent la veille de la présentation

Le Xiaomi Mi 11, le smartphone le plus haut de gamme de Xiaomi, sera présenté demain aux côtés d’autres téléphones comme le Mi 11 Pro, les Mi Lite 4G et 5G ou encore le Mi MIX Fold.

Nous connaissons à présent avec certitude le design du Xiaomi Mi 11 Ultra, puisque le fabricant chinois a mis en ligne une page internet qui dévoile des images officielles du smartphone.

Xiaomi Mi 11 Ultra design et specs – Crédit : Weibo

Comme on peut le voir sur l’image, le Xiaomi Mi 11 Ultra adoptera bien le design qui avait fuité au mois de février. Un youtubeur philippin, Tech Buff PH, avait entièrement dévoilé le smartphone en vidéo. On a donc aujourd’hui la confirmation qu’il embarquera 3 énormes capteurs à l’arrière, ainsi qu’un second écran LCD qui servira pour le retour vidéo.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra utilisera un capteur principal de 50 MP, le nouveau Samsung ISOCELL GN2. Celui-ci est beaucoup plus grand que ses concurrents, avec une taille de 1/1,12 pouce. En conséquence, le capteur dispose de gigantesques pixels individuels de 1,4 micron, qui devraient permettre au smartphone de très bien s’en sortir en basse luminosité. Il sera accompagné par un gros capteur 48 MP pour l’ultra grand-angle ainsi qu’un autre capteur 48 MP pour le périscope. Ce dernier permettra un zoom optique 5x numérique jusqu’à 120x.

Les caractéristiques apparaissent dans une photo volée

Comme c’est souvent le cas avec les smartphones de Xiaomi, les caractéristiques ont été prises en photo et dévoilées par un internaute anonyme. Il y a quelques jours, c’est le Mi 11 Lite 4G qui avait fuité de cette manière.

Sans surprise, le Xiaomi Mi 11 Ultra sera propulsé par un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. Il pourra compter sur un écran 6,81 pouces QHD+ 120 Hz, le même que sur le Xiaomi Mi 11. Il sera alimenté par une batterie plus conséquente de 5000 mAh, compatible avec la recharge filaire et sans fil 67W. Cette batterie ne sera pas courante, puisqu’il s’agira de la première batterie provenant des voitures électriques dans un smartphone.

L’appareil utilisera également des haut-parleurs Harman Kardon, et sera certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. C’est une première chez Xiaomi. De plus, le smartphone sera protégé par un dos en céramique à l’arrière, plutôt qu’en verre.

Enfin, nous avions appris hier que le Xiaomi Mi 11 Ultra serait équipé d’un système de refroidissement révolutionnaire. En effet, il utilisera une technologie de refroidissement à changement de phase. Cela lui permettra de rester à température ambiante, même en utilisation intensive. Il faudra attendre la présentation officielle demain pour en savoir davantage, notamment sur son prix qui s’annonce très élevé.

Source : miupdateph