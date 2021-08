Xiaomi Note 11 : le smartphone s’annonce aussi fin et léger que le Mi 11 Lite

Xiaomi s’apprêterait à dévoiler en Chine une nouvelle génération de smartphones destinés aux jeunes, les CC11. En France, ces smartphones seront mieux connus sous le nom de Note 11, et arriveront près de deux ans après la sortie des Xiaomi Mi Note 10 et Mi Note 10 Pro.

Plusieurs listings de la TENAA ont révélé une grande partie de la fiche technique du smartphone qui devrait arriver en France d’ici la fin de l’année sous le nom de Note 11. Il s’annonce très similaire au Xiaomi Mi 11 Lite, qui était sorti en début d’année.

Xiaomi Mi Note 10 – Crédit : Xiaomi

Le mois dernier, nous évoquions déjà quelques caractéristiques techniques pour le Note 11, mais surtout pour la variante haut de gamme Note 11 Pro. Aujourd’hui, nous avons désormais la confirmation que le smartphone utilisera le même écran FHD+ OLED 90 Hz de 6,55 pouces que le Mi 11 Lite. De plus, le smartphone serait propulsé par un Snapdragon 778G de Qualcomm, épaulé par 6, 8 ou 12 Go de RAM avec 128, 256 et 512 go de stockage.

Côté autonomie, elle devrait être similaire à ce que propose déjà le Mi 11 Lite, puisque la batterie serait de nouveau de 4150 mAh, ou 4250 mAh (typ) pour Xiaomi. On sait également que le smartphone sera le modèle 5G le plus fin et le plus léger du marché, avec seulement 157 grammes et des dimensions de 160,53 x 75,72 x 6,81 mm.

Le Note 11 est très similaire au Mi 11 Lite en photo

Même du côté photo, les différences ne sont pas nombreuses entre le Mi 11 Lite et ce nouveau Xiaomi CC11. En effet, on retrouvera à l’arrière un capteur photo principal de 64 MP, mais nous ne savons pour l’instant rien des autres caméras. C’est donc moins que la génération précédente que nous avions pu tester, qui utilisait elle pour la première fois un capteur de 108 MP, le ISOCELL Bright HMX de Samsung. La partie selfie sera gérée par un capteur de 20 MP.

Enfin, Digital Chat Station note sur son compte Weibo que le smartphone aurait dû utiliser un téléobjectif permettant un zoom optique 5X, mais celui-ci aurait été abandonné sur le modèle envoyé en production. De son côté, la variante Pro n’utiliserait pas le nouveau capteur de 200 MP de Samsung, puisque celui-ci sera réservé pour le Xiaomi Mi 12 au mois de décembre.

Pour rappel, le Xiaomi Note 11 ne s’appellera pas Mi Note 11 comme c’était le cas sur les générations précédentes, puisque Xiaomi a récemment abandonné sa marque Mi pour simplifier le nom de ses appareils. Pour l’instant, on ne sait pas si le smartphone arrivera en France, mais si c’était le cas, il pourrait être proposé à un prix plus abordable que le Mi 11 Lite 5G.

Xiaomi Mi CC11 Key Specifications Revealed From TENAA Listing:



-6.5-inch FHD+OLED Display

-Snapdragon 778G SoC

-6/8/12GB RAM & 128/256/512GB Storage

-64MP Primary Rear Camera

-20MP Front

-6.81mm thickness

-157g Weight

-4150mAh battery #Xiaomi #XiaomiMiCC11 pic.twitter.com/sC73T4sb9Y — Tech Master (@Tech_Master18) August 31, 2021

Source : Tech_Master18