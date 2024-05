Xiaomi prépare un SUV similaire à la Tesla Model Y pour 2025, au plus tôt

Xiaomi prévoit la production d’un SUV similaire à la Tesla Model Y

L’entreprise a désossée une Tesla Model Y pour étudier sa conception

Sa sortie aurait lieu en 2025, au plus tôt, quand Xiaomi aura doublé sa capacité de production

Xiaomi a lancé sa berline SU7 avec beaucoup de succès, preuve qu’il faut compter sur le constructeur pour ces prochaines années. Et ça tombe bien puisque l’entreprise prépare un SUV similaire à la Tesla Model Y pour 2025, au plus tôt.

Un SUV électrique Xiaomi pour 2025, au plus tôt

Bloomberg précise que c’est Xiaomi lui-même qui compare ce futur modèle à son concurrent américain. Des sources proches du dossier expliquent au média que l’entreprise s’est penchée sur la Model Y jusqu’à la désosser dans le but d’investiguer à propos de ses meilleurs atouts. Comme expliqué précédemment, le lancement serait programmé pour l’an prochain, au plus tôt.

Pourquoi ? Xiaomi attend de doubler sa capacité de production, passant de 150 000 à 300 000 par an, lors d’une nouvelle étape pour son usine automobile. Le constructeur se concentre d’abord sur sa toute fraîche SU7 pour répondre à la demande avant de se pencher sur le prochain modèle.

Ce concurrent à la Tesla Model Y est dans les cartons de Xiaomi depuis 2021 lorsque le dirigeant, Lei Jun, a annoncé que la production d’une voiture électrique représenterait son dernier effort entrepreneurial majeur. Finalement, la berline SU7 a été avancée pour que le SUV arrive plus tard.

Xiaomi pourrait devenir un géant des voitures électriques

La création d’un second véhicule, un SUV, marquerait une belle expansion pour Xiaomi. Le constructeur a bien compris qu’il ne peut pas compter que sur le marché de la téléphonie dominé par Apple et Samsung. Désormais, l’entreprise se concentre sur les voitures électriques et rentre en concurrence frontale avec Tesla ou encore BYD qui vise l’Europe avec ses modèles.

On ne connaît pas les caractéristiques et le prix envisagés pour ce SUV, Xiaomi n’a pas non plus répondu aux sollicitations journalistes comme celles de The Economic Times. Mais ces prochaines années, l’entreprise chinoise pourrait s’imposer comme un géant des voitures électriques.