Xiaomi SU7 : son prix enfin dévoilé, Tesla a de quoi s’en faire

Xiaomi va frapper fort en lançant sa première voiture électrique, la SU7. Cette berline bardée de technologies et aux performances affolantes se veut accessible, avec un prix de départ plutôt bas. De quoi faire trembler Tesla ?

Xiaomi SU7

Les prix de la Xiaomi SU7 ont enfin été dévoilés, ils démarrent à 215 900 yuans.

Les précommandes sont ouvertes en Chine.

La date de sortie en France reste inconnue.

La récente annonce de Xiaomi concernant sa première voiture électrique, la SU7, a secoué le monde de l’automobile. Dans une conférence diffusée en direct sur YouTube, le géant chinois a dévoilé sa vision d’une supercar électrique bardée de technologies innovantes, rivalisant avec les grands noms du secteur, et ce, à un prix éminemment compétitif.

Xiaomi SU7 : combien coûte la berline électrique de Xiaomi ?

Depuis décembre 2023, Xiaomi avait déjà donné un avant-goût de ce à quoi ressemblerait sa berline électrique. Avec trois variantes au programme – la SU7, la SU7 Pro et la SU7 Max – équipées de moteurs électriques à la puissance impressionnante, la gamme promettait déjà monts et merveilles. Les moteurs HyperEngine V6 et V6s, capables d’atteindre les 21 000 tours par minute, font tourner les têtes des passionnés de voitures électriques.

Mais l’autonomie est le nerf de la guerre pour les véhicules électriques, et Xiaomi n’a pas lésiné sur ce point. Les versions de base, Pro et Max de la SU7 affichent des autonomes respectives de 625 km, 740 km et 715 km en cycle mixte WLTC. La capacité de recharge impressionne également, avec la possibilité de récupérer jusqu’à 350 km d’autonomie en seulement 15 minutes de charge sur une borne rapide.

Cependant, le clou du spectacle reste les prix. Xiaomi a surpris tout le monde en annonçant des tarifs agressifs pour sa gamme SU7 :

SU7 : 215 900 yuans, soit approximativement 28 000 euros ,

: 215 900 yuans, soit approximativement , SU7 Pro : 245 900 yuans, soit approximativement 31 000 euros ,

: 245 900 yuans, soit approximativement , SU7 Max : 299 900 yuans, soit approximativement 38 000 euros.

Ces prix défient toute concurrence et placent la SU7 dans une position avantageuse sur le marché (surtout par rapport à des concurrents comme Tesla). Pour rappel, la Model 3 en Standard Range Plus offre 448 km d’autonomie (WLTC) pour un prix de 49 990 euros.

Les précommandes ont déjà débuté en Chine pour la SU7 de base, mais les autres marchés, et notamment la France, devront attendre. Xiaomi concentre d’abord ses efforts sur son marché national, même si une expansion internationale est envisagée à l’avenir.