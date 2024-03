La Xiaomi SU7 parcourt 1276 km en 15 heures : quelle est son autonomie réelle ?

La Xiaomi SU7 sera bientôt présentée lors d’un évènement attendu. Pour faire monter la mousse en attendant, le PDG de Xiaomi parle sur les réseaux sociaux des capacités de sa voiture, notamment de son autonomie réelle, constatée lors d’un voyage entre Pékin et Shanghai.

À seulement quelques jours du lancement de la présentation de la Xiaomi SU7, Lei Jun, PDG de l’entreprise, est plutôt expansif sur les réseaux sociaux. Sur le réseau social chinois Weibo, il explique que Xiaomi a déployé une flotte de 576 véhicules prototypes pour des tests. Ces voitures ont cumulé pas moins de 100 000 kilomètres de route en conditions réelles.

Le PDG explique avoir lui-même participé aux tests, notamment en effectuant un petit road-trip de Pékin à Shanghai. Pour franchir les 1276 km qui séparent les deux villes, il aura pris 15 heures. Alors quelle est l’autonomie réelle de la Xiaomi SU7, cette berline électrique qui n’arrivera pas de sitôt en France ?

La Xiaomi SU7 doit se recharger deux fois pour effectuer Pékin-Shanghai

Pour franchir cette distance équivalente à un voyage Paris-Budapest, il aura fallu recharger deux fois la version à transmission intégrale de la Xiaomi SU7. Lei Jun explique que ces moments lui ont permis de prendre des pauses, qui sont donc inclues dans ces 15 heures de voyage. Il précise également que le trafic était idéal : “Il n’y avait pas beaucoup de voitures sur la route et la vitesse était au-dessus de 100 km/h la plupart du temps“, déclare le PDG de Xiaomi.

Le climat l’était moins, puisqu’il roulait sur une route en hiver. Si les voitures électriques sont deux fois plus fiables que les thermiques dans le froid, en revanche leur batterie accuse le coup. Les pertes d’autonomie peuvent atteindre les 50 % par temps particulièrement froid pour certaines voitures électriques. Le 5 janvier, date à laquelle Lei Jun a effectué ce test, les températures oscillaient entre 6 et -8 °C à Pékin.

Lei Jun conduisait la SU7 Max, dont l’autonomie annoncée est de 800 kilomètres. Toutefois le cycle CLTC montre encore une fois ses données généreuses. Deux recharges sur 1 276 km laisse plutôt à penser une batterie chargée à bloc d’une autonomie de 500 km au départ, par temps froid.

Puis, grâce à la recharge rapide annoncée à 220 km récupérés en cinq minutes, le PDG de Xiaomi a pu recharger le véhicule à 80 % deux fois, pour une autonomie de 350 km à chaque fois. C’est suffisant pour terminer le trajet et cela permet d’optimiser le temps de recharge. En effet, de 80 à 100 % les temps sont plus longs. De toutes façons, le temps de recharge ne l’aurait pas handicapé dans cette course contre la montre.

On ne sait pas toutefois combien il lui restait de kilomètres à l’arrivée ou s’il a pris plus de temps pour les pauses. Mais nul doute qu’il n’a pas cherché à s’attarder et plutôt à optimiser les temps de recharge, pour annoncer ces beaux résultats sur les réseaux sociaux.