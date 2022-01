XPS 13 Plus : l’ultrabook vedette de Dell fait peau neuve

La gamme XPS regroupe les ultrabook premium de Dell. Si elle comporte des configurations au format 15 et 17 pouces (lire notre test du Dell XPS 15), son modèle phare est incontestablement le XPS 13 (lire notre test du Dell XPS 13 9310). Ce dernier bénéficie d’un design particulièrement soigné, avec un boîtier très léger réalisé en aluminium, quatre bords d’écran très fins et un repose poignets en fibre de carbone avec un motif discret en nid d’abeilles.

Lors du CES de Las Vegas, le constructeur a levé le voile sur le design de son prochain XPS 13, renommé pour l’occasion XPS 13 Plus. Et si l’extérieur n’évolue pas beaucoup (à l’exception de la connectique), l’intérieur a subit un lifting significatif, avec trois changement majeurs.

Le premier concerne la rangée de touches de fonctions, que l’on retrouve sur tous les ordinateurs portables, en haut du clavier. Celle-ci est désormais remplacée par des touches sensitives. En appuyant sur la touche Fonction, l’affichage de ses touches bascule sur leur seconde fonction (contrôle multimédia, luminosité de l’écran, etc.).

Autre changement, le clavier occupe désormais toute la largeur de l’ordinateur et l’espace qui sépare les touches est réduit au minimum. Ces dernières sont donc plus grandes, ce qui devrait accroître le confort de frappe.

Enfin, le pavé tactile a disparu. Enfin, il est toujours présent, bien sur, mais il a été totalement fusionné avec le repose poignets et ses contours ne sont plus visibles (on note également que le motif du précédent XPS 13 n’est plus de la partie). Le résultat est très joli, mais également souvent déroutant, comme nous avons pu le constater lors de notre test du Lenovo Yoga Slim 9i, qui avait déjà exploité cette idée…

Pour le reste, le Dell XPS 13 Plus devrait être disponible en blanc ou noir, avec plusieurs types d’affichage (LCD Full HD, LCD 4K, OLED 3,5K, tactile ou pas). Son poids sera de 1,24 Kg et il intègrera bien sur les toutes dernières puces Intel de 12ème génération. Sa batterie de 55 Wh se rechargera par l’intermédiaire d’un adaptateur secteur USB C de 60 W. La Webcam 720p compatible Windows Hello sera toujours présente au sommet de l’écran, tout comme le lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton de démarrage.

Enfin, comme nous l’avons déjà indiqué, la connectique du nouveau XPS 13 a été allégée. Ainsi, si on trouve toujours deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4, le lecteur de cartes mémoire microSD et la prise casque/micro ont disparu (Dell fournira un adaptateur USB C vers USB A).

