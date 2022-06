Yamaha dévoile les TW-E7B, ses écouteurs à réduction de bruit active « avancée »

Les TW-E7B – Crédit : Yamaha

Un nouveau venu va bientôt s’inviter sur le marché grouillant des écouteurs sans fil. Yamaha vient en effet de lever le voile sur ses nouveaux True Wireless qui prennent le nom de TW-E7B. Le constructeur assure qu’ils offrent « un son parfait » en reproduisant comme il se doit « le son et les pensées de l’artiste ». L’ergonomie n’a pas été oubliée puisque leur forme ovale un tantinet incurvée assure « un maintien idéal dans l’oreille en toutes circonstances ».

Des promesses qu’il faudra évidemment vérifier dans les prochains tests. Dans le détail, la structure de ces écouteurs a été construite avec un nombre limité de saillies « afin d’éviter les interférences de bruits et d’échos inutiles ». Qui plus est, un évent a été installé à l’arrière des oreillettes, l’objectif étant d’optimiser l’utilisation de l’air afin de reproduire « une gamme de grave riche avec une sensation tridimensionnelle ».

Yamaha a mis l’accent sur l’ANC

Ces écouteurs ont en outre la particularité d’être équipés de l’ANC avancée de Yamaha. La technologie de réduction de bruit active des écouteurs permet de gommer les bruits extérieurs pour plus d’immersion. Mais cela se fait parfois au détriment de la qualité sonore, celle-ci étant dégradée par un traitement superficiel. L’ANC by Yamaha tirerait ainsi son épingle du jeu en évitant cet écueil. Dans le détail, « son algorithme analyse le signal reçu du micro interne et du signal de lecture de musique, calcule et filtre les composants de bruit et sépare finalement le composant de bruit, laissant le signal musical intact pour un son optimal ».

Outre une égalisation intelligente qui préserve nos oreilles, les TW-E7B sont compatibles avec les codecs SBC, AAC et Qualcomm® aptX Adaptive et avec le Bluetooth 5.2. Disponibles en noir, beige, bleu, blanc, ils bénéficient de l’indice IPX5 contre la poussière, les projections d’eau et la transpiration. Cinq embouts sont inclus dans la boîte afin d’épouser comme il se doit la forme de vos oreilles.

Ces écouteurs sont capables de tenir le choc pendant 6 heures sur une seule charge. Avec le boîtier entièrement chargé, ils monteraient jusqu’à 22 heures d’autonomie. Pour s’offrir les TW-E7B disponibles en juillet, il faudra mettre 279 euros sur la table.