Yamaha lance des écouteurs sans fil et un casque à réduction de bruit avec « Listening Care »

Connu et reconnu pour ses produits de qualité dans la catégorie barre de son, cités dans notre comparatif, Yamaha s’était lancé dans les écouteurs intra-auriculaires en 2010. 10 ans plus tard, le constructeur japonais a coupé les fils et propose trois nouveaux écouteurs True Wireless et un casque antibruit. Tous sont équipés d’une nouvelle technologie exclusive Yamaha nommée « Listening Care », qui optimise l’expérience d’écoute.

Yamaha TW-E3A – Crédit : Yamaha

Yamaha a dévoilé trois nouvelles paires d’écouteurs intra-auriculaires, les TW-E3A, TW-E5A et TW-E7A. Seule la dernière version, la plus haut de gamme, est équipée de la technologie de réduction de bruit active.

Tous les écouteurs ont une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Tous sont également certifiés IPX5 pour l’étanchéité. Ils possèdent le Bluetooth 5.0 ainsi que les codecs SBC, AAC et aptX. Ils sont aussi compatibles avec Google Assistant et Siri.

Les TW-E3A et les TW-E5A disposent de transducteurs de 6.0 mm de diamètre, contre 6.2 mm sur les TW-E7A. Les E5 et E7 sont aussi compatibles avec la technologie Ambiant Sound, qui leur permet d’écouter les bruits extérieurs grâce à des microphones. Chaque modèle est équipé de la technologie exclusive Yamaha « Listening Care ».

Qu’est ce que la technologie « Listening Care » ?

Selon Yamaha, « Listening Care » permet de profiter d’une écoute qualitative à faible volume en ajustant intelligemment les fréquences sonores sur tout le spectre. Avec cette technologie, le niveau sonore de chaque auditeur est perçu par les niveaux de pression acoustique, ce qui permet de proposer une bonne égalisation automatiquement.

Au niveau de l’autonomie, comptez 6h d’écoute sur les TW-E3A (jusqu’à 26 heures avec le boîtier). Les TW-E5A sont un peu plus endurants avec 6h30 d’écoute et 26 heures avec le boîtier. Cependant, les TW-E7A sont les moins endurants à cause de la réduction de bruit active. Ceux-ci ne permettent que 5h d’écoute, et jusqu’à 20 heures avec le boîtier.

Le casque supra-auriculaire à réduction de bruit active Yamaha YH-E700A

Yamaha YH-E700A – Crédit : Yamaha

Ce nouveau casque est également équipé de la technologie « Listening Care » de Yamaha. Le YH-E700A permet 35 heures d’autonomie avec la technologie de réduction de bruit active. Le casque embarque la technologie Advanced ANC, qui analyse et supprime le bruit de fond tout en conservant le signal musical initial. En effet, selon Yamaha, celle-ci n’interfère jamais avec la source sonore originale.

Le casque est compatible avec le Bluetooth 5.0, les codecs SBC, AAC et aptX et prend en charge Google Assistant et Siri. Il est muni de transducteurs de 40 mm qui délivrent une réponse en fréquence de 8 à 40 kHz.

Prix et disponibilité

Les trois paires d’écouteurs seront disponibles dans les prochaines semaines. Prévus pour octobre, les TW-E3A seront disponibles à 129 euros, les TW-E5A à 179 euros et les TW-E7A à 249 euros. Pour les deux premiers, quatre coloris sont disponibles : noir, blanc, rose et bleu. En revanche, les TW-E7A ne seront disponibles qu’en blanc et noir.

En aparté, notons que les TW-E5A n’ont pas de réduction de bruit active. Pourtant à ce prix, on trouve les Jabra Elite 75t que nous avions pu tester. Ceux-ci vont recevoir le 19 octobre une mise à jour gratuite qui leur permettra d’obtenir la réduction de bruit active. Dès leur sortie les TW-E5A seront donc fortement challengés.

Le casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit YH-E700A sera quant à lui disponible en décembre à un prix de 399 euros, en blanc et en noir. Et ce sera le WH-1000XM4 de Sony qui se dressera face à lui. Au même prix, c’est le meilleur casque à réduction de bruit active que nous ayons pu tester jusqu’à aujourd’hui.

Source : Yamaha