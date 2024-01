YouTube a une nouvelle technique pour vous décourager d’utiliser un adblocker

© Envato

Google voit d’un très mauvais œil l’utilisation massive des adblockers sur YouTube. Il y a quelques mois, le géant du Web a ainsi lancé une opération d’envergure pour pousser les internautes à ne plus s’en servir et à s’abonner à YouTube Premium. Face aux blocages, de nombreux utilisateurs ont toutefois trouvé des parades en installant d’autres adblockers et en changeant de navigateur.

De quoi pousser la plateforme à prendre d’autres mesures. Ces derniers jours, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux pour signaler une expérience dégradée. Chez certaines personnes utilisant des bloqueurs, les temps de chargement des vidéos sont fortement ralentis. Les modes plein écran et cinéma peinent également à s’ouvrir.

YouTube ralentit le chargement des vidéos si vous avez un adblocker actif

Ce n’est pas la première fois que YouTube utilise une telle technique. En novembre dernier, plusieurs personnes avaient déploré des ralentissements en utilisant YouTube sur Firefox et Edge. “Les utilisateurs qui ont installé des bloqueurs de publicité peuvent avoir un visionnage non optimal, quel que soit le navigateur qu’ils utilisent”, avait expliqué Google à l’époque. Désormais, de plus en plus d’internautes sont touchés par cette mesure radicale.

Sur Reddit, de nombreux utilisateurs d’adblockers croyaient avoir des problèmes de connexion Internet ou de configuration. Après avoir désactivé leur bloqueur, ils ont finalement constaté que la plateforme fonctionnait à nouveau normalement. A noter que YouTube ne fait visiblement pas la distinction entre les abonnés Premium et les utilisateurs lambdas. Si bien que les abonnés sont également pénalisés, un comble

“Même si vous avez Premium, si vous avez un bloqueur de publicité actif, YouTube le détecte et vous bride. Leur système ne prend pas en compte les utilisateurs premium”, explique ainsi un internaute. A l’avenir, ces nouvelles restrictions anti-adblockers risquent de s’imposer chez l’ensemble des utilisateurs de YouTube, au grand dam de ces derniers.

Dans l’attente d’une solution de contournement, vous pouvez essayer ces quelques solutions alternatives :

Utilisez YouTube sur un autre navigateur comme Brave qui bloque les publicités.

Optez pour un autre bloqueur de publicités comme Adblocker for YouTube™ ou uBlock Origin.