YouTube est envahi par ces films piratés, les chaînes accumulent des millions de vues

Crédit : Envato

La modération de YouTube n’arrive plus à suivre. De nombreuses chaînes proposent désormais des films piratés. Torrentfreak rapporte que depuis deux semaines, tout s’accélère : des comptes dormants depuis de nombreuses années semblent avoir étés piratés. Désormais éveillés, ils inondent la plateforme de films complets en HD, violant purement et simplement les accords d’utilisation de YouTube, de la même manière que certaines entreprises.

C’est notamment le cas de la chaîne “haroldlky”. Créée en 2007, celle-ci n’avait alors téléchargé que trois vidéos montrant des outils et depuis plus rien. Il y a deux semaines, ce compte s’est soudainement réveillé pour uploader la totalité du film The Green Knight (2021) de David Lowery, en 720p. Depuis, le compte propose également le film The King sous-titré en hindi. Les deux vidéos accumulent 246 000 vues.

Capture d’écran Tom’s Guide / YouTube

C’est potentiellement autant de personnes qui n’achèteront pas ces films en vidéo à la demande ou en blu-ray. Mais que fait la modération de Google ?

YouTube n’arrive pas à contenir l’afflux de films piratés

Bon nombre des chaînes qui proposent actuellement des films piratés semblent être des comptes piratés. Au vu du nombre d’identifiants et de mots de passes disponibles sur le Dark Web dans de gigantesques compilations, il n’est pas tout à fait étonnant que des pirates aient pu mettre la main sur de vieux comptes inactifs pour les réutiliser à cette fin.

Certaines chaînes ne sont pas si vieilles. Il n’est même pas certain qu’ils aient été piratés, comme celui ci-dessous. Intitulé Apex Studios, il s’est inscrit sur la plateforme en septembre 2023. Il n’a pourtant commencé à téléchargé des films complets comme John Wick ou The Transporter le mois dernier. Ses vidéos accumulent des millions de vues.

Capture d’écran Tom’s Guide / YouTube

À lire > YouTube veut les données des utilisateurs d’iPhone pour mieux cibler les publicités

Difficile de connaître le nombre exact de chaînes piratées, ni le nombre exactes de vues. Mais si un seul d’entre a pu accumuler déjà des millions de vues, il est fort probable que le total se compte en centaines de millions.

Pourquoi ces comptes se sont mis à diffuser aussi soudainement des films piratés ? Mystère. Il est a priori impossible de gagner de l’argent avec ces téléchargements. Les descriptions des vidéos se contentent d’optimiser un maximum le nombre de termes dans la recherche YouTube et ne ramènent à aucun lien frauduleux. Le seul indice se ramène aux nombreux sous-titres en hindi, qui laissent à penser que les pirates sont originaires d’Inde.