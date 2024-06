YouTube veut vous pister sur iPhone pour mieux cibler ses publicités

Crédit : Envato

YouTube continue de trouver de nouveaux moyens de se faire détester de ses utilisateurs. Sur iOS, la plateforme d’hébergement vidéo veut davantage vous pister. Pourquoi ? Pour permettre de proposer des publicités plus ciblées aux utilisateurs d’iPad et d’iPhone. Voici comment Google compte mettre en place ce traçage supplémentaire.

YouTube demande aux utilisateurs de consentir à plus de pistage

Depuis avril 2021 et le déploiement d’iOS 14.5, Apple exige des développeurs d’applications de demander à leurs utilisateurs de consentir aux options de pistage. Google s’était alors abstenu de proposer cette option et avaient mis alors fin à ses méthodes les plus intrusives de suivi, pour se conformer aux règles d’Apple.

Jusqu’ici. Sur la version 18 d’iOS, YouTube demandera aux utilisateurs s’ils souhaitent opter pour une “publicité davantage personnalisée“, comme l’indique la page du support de Google. Cette demande passera par une invite App Tracking Transparency. “Bientôt“, YouTube affichera dans les paramètres d’application une nouvelle option avec deux choix possibles :

Autoriser : en activant ce paramètre, l’activité de l’application sera liée à l’activité d’applications et de sites web non Google, afin d’afficher des publicités personnalisées et fournir des mesures publicitaires.

: en activant ce paramètre, l’activité de l’application sera liée à l’activité d’applications et de sites web non Google, afin d’afficher des publicités personnalisées et fournir des mesures publicitaires. Demander à l’application de ne pas suivre : avec cette option, YouTube ne sera lié à aucun autre site web et application autre que ceux de Google pour d’afficher des publicités personnalisées et mesurer leur efficacité. “Cela peut aboutir à des publicités moins pertinentes et plus répétitives“, indique Google

Pourquoi YouTube veut davantage pister ses utilisateurs ?

Ces options apparaîtront dans les paramètres d’iOS, dans Confidentialité et sécurité > Suivi. Concrètement, si vous appuyez sur “Autoriser”, vous verrez alors des pubs qui refléteront mieux vos centres d’intérêt. Pour ce faire, YouTube établit un lien entre son application et tout le reste de vos activités sur l’iPhone ou l’iPad.

Pour YouTube, l’intérêt est tout vu : gagner plus d’argent. En effet, plus les publicités sont ciblées adéquatement, plus elles font gagner de l’argent à la plateforme. YouTube fait valoir cela permet aux annonceurs de mieux mesurer l’efficacité de leurs pubs et que, en fin de compte, cela aide les créateurs de contenu hôtes des spots. Des arguments déjà entendu dans le cadre de la guerre de YouTube contre les adblockers.

Logiquement cette invite n’apparaîtra pas pour les abonnés YouTube Premium : ce pistage supplémentaire n’a aucune utilité pour ceux qui ne voient plus la pub. Concernant ce dernier, attention, les VPN ne seront bientôt plus efficaces pour le payer moins cher.