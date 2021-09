Zelda Breath of the Wild : un joueur se sert d’un glitch de la bombe pour réussir à voler

Un joueur ingénieux de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a découvert un glitch de la bombe à distance. Ce glitch lui permet de faire voler Link sans consommer son endurance et sans utiliser le parapente, ce qui est plutôt utile.

Les joueurs n’ont toujours pas fini d’explorer l’univers de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et de repousser les limites du moteur physique du jeu en monde ouvert. Il y a quelques semaines, un joueur qui pensait avoir eu la mort la plus malchanceuse de Link a en fait découvert qu’il s’agissait d’un évènement scénarisé.

Link dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild – Crédit : Nintendo

Un autre joueur a réussi à exploiter le moteur physique du jeu pour faire voler Link sans parapente et sans consommer d’endurance. Il a découvert un glitch de la bombe à distance ronde, une arme que les joueurs peuvent utiliser à volonté dans leur exploration du royaume d’Hyrule.

Un glitch de la bombe à distance pas facile à réaliser, mais bien pratique

Le joueur « LegendofLinkk » qui se présente comme un « chasseur de glitch et speedrunner » de Breath of the Wild et The Legend of Zelda : The Wind Waker HD a partagé son astuce en vidéo sur Twitter. En basculant rapidement entre la bombe à distance et l’arc de Link, le joueur réussit à équiper les deux à la fois. Il arrive ensuite à sauter sur un rebord et Link s’envole avec la bombe à distance équipée dans ses mains.

Unpause, Aim your Bow and cancel with B, head over to a ledge link will climb up, start holding B and climb the ledge, if you go neutral on the control stick or stop holding the B button link will start falling normally. — LegendofLinkk (@iLegendofLinkk) September 4, 2021

En plus de la vidéo du glitch, le joueur a détaillé les étapes nécessaires pour réussir à faire voler Link. Il faut « placer la bombe, sortir l’arc, appuyer sur B + Plus, déséquiper le bouclier, équiper le boulier, ramasser la bombe, sauter et appuyer sur B + Plus, déséquiper le bouclier. Quitter le menu pause, viser avec l’arc et annuler avec B, se diriger vers un rebord que Link grimpera, commencer à appuyer sur B et grimper le rebord ». Ensuite, le joueur explique qu’il suffit de remettre le joystick de la manette en position neutre ou lâcher le bouton B pour que Link se mette à voler avec la bomber et l’arc en main.

Ce glitch est intéressant, mais c’est loin d’être le premier que les joueurs trouvent pour réussir à faire voler Link ou le faire se déplacer rapidement à travers la carte. Le plus étonnant n’est pas tellement le glitch en lui-même, mais plutôt la manière dont le joueur l’a découvert. Cela ne semble pas être du hasard. D’ailleurs, un joueur a récemment réussi à ouvrir le fameux coffre « impossible ».

Source : Screen Rant