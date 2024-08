ZOTAC lance la ZONE, une nouvelle console portable qui veut détrôner le Steam Deck

À l’occasion de la Gamescom 2024 à Cologne, ZOTAC a dévoilé sa dernière innovation dans le domaine du gaming portable : la ZOTAC GAMING ZONE. Cette console, désormais disponible en précommande, marque l’entrée de la marque sur un marché compétitif, dominé par des acteurs bien établis. La ZONE se distingue par des caractéristiques techniques avancées et une attention particulière portée à l’ergonomie et aux contrôles.

Des performances techniques solides ?

La ZOTAC GAMING ZONE est équipée du processeur AMD Ryzen 7 8840U, basé sur l’architecture Zen 4, couplé aux graphismes RDNA 3. Ce duo permet de faire tourner des jeux AAA en résolution native 1080p, dit l’entreprise.

Les 16 Go de mémoire LPDDR5X-7500 et le SSD PCIe 4.0 de 512 Go garantissent une capacité de traitement et de stockage adaptée, tandis que l’écran AMOLED de 7 pouces annonce des riches couleurs et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Un accent mis sur les contrôles et l’ergonomie

ZOTAC a également mis l’accent sur les contrôles, en équipant la ZONE de capteurs à effet Hall pour les sticks analogiques et les gâchettes, réduisant ainsi l’usure et améliorant la précision. Les gâchettes à deux niveaux permettent de choisir entre une sensibilité accrue et un contrôle plus traditionnel. La console propose également des trackpads doubles et des molettes radiales pour une gestion simplifiée des paramètres système.

En termes d’ergonomie, ZOTAC explique que la ZONE a été conçue pour offrir une prise en main confortable, même pendant de longues sessions de jeu. La disposition symétrique des boutons et le design équilibré visent à minimiser la fatigue.

Connectivité et accessoires

La ZONE est équipée de deux ports USB 4, de la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2, offrant ainsi une compatibilité avec divers accessoires et une connectivité internet rapide. Un lecteur de carte microSD UHS-II est également intégré pour augmenter la capacité de stockage.

En plus de la console, ZOTAC propose des accessoires complémentaires, comme une station d’accueil et une coque de protection. La console est livrée avec un mois d’essai gratuit au Xbox Game Pass, permettant donc de découvrir une variété de jeux dès la mise en route.

Disponibilité

La ZOTAC GAMING ZONE est disponible en précommande sur certaines plateformes (mais pas encore en France, cela devrait arriver dans les jours qui suivent), avec une configuration prête à l’emploi comprenant 16 Go de mémoire, 512 Go de stockage et Windows 11 Home préinstallé. La console sera l’un des produits phares de ZOTAC lors de la Gamescom 2024, où les visiteurs pourront la tester et découvrir ses fonctionnalités. Son prix annoncé est de 799 dollars, mais on ne le connaît toujours pas en euros.