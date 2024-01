MSI Claw : voici les prix de la console portable qui défie le Steam Deck

MSI Claw

MSI a dévoilé une console portable puissante, capable de faire tourner les jeux PC.

Les tarifs ont été annoncés sur le site américain à partir de 699,99 dollars.

Son prix est supérieur au Steam Deck, mais elle reste plus performante.

MSI a révélé les prix de sa console portable MSI Claw, qui vient concurrencer le Steam Deck de Valve, la Lenovo Legion Go et l’ASUS Rog Ally. Cette console promet de vous faire profiter de vos jeux PC préférés partout où vous allez, grâce à son processeur Intel Core Ultra et son écran 120 Hz.

MSI Claw : des tarifs qui démarrent à 699,99 dollars

La MSI Claw se positionne comme une console portable haut de gamme, avec des performances et des fonctionnalités supérieures à celles de ses concurrentes. Elle est équipée d’un processeur Intel Core Ultra, qui est plus puissant que les processeurs AMD Ryzen 7 embarqués dans les Steam Deck et Legion Go. Elle dispose également d’un écran 7 pouces à taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui assure une fluidité et une netteté exceptionnelles.

La MSI Claw se décline en trois modèles selon la configuration choisie. Voici les tarifs affichés sur le site officiel américain de MSI :

MSI Claw A1M-052US avec processeur Intel Core 5 Ultra 135H à 4,6 GHz, 16 Go de RAM et SSD de 512 Go : 699,99 $ .

. MSI Claw A1M-051US avec processeur Intel Core 7 Ultra 155H à 4,8 GHz, 16 Go de RAM et SSD de 512 Go : 749,99 $ .

. MSI Claw A1M-050US avec processeur Intel Core 7 Ultra 155H à 4,8 GHz, 16 Go de RAM et SSD de 1 To : 799,99 $.

On constate que les tarifs de la MSI Claw sont comparables à ceux des autres consoles portables du marché. La Claw est légèrement plus chère que le Steam Deck, mais elle offre également des performances et des fonctionnalités supérieures. La Claw est également moins chère que la Legion Go et la ROG Ally, mais elle dispose d’un écran plus petit.

Une concurrence déjà féroce

Ces tarifs sont dans la moyenne des autres consoles portables du même type, qui oscillent entre 600 et 800 dollars. Il faut toutefois noter que ces prix sont susceptibles de varier selon les pays et les taxes appliquées.

MSI Claw – The most all-around gaming handheld with the best user experience.https://t.co/IkGv71u7yp pic.twitter.com/iBR0QDe0Gt — MSI Gaming (@msigaming) January 8, 2024

Les prix en euros n’ont pas encore été communiqués, mais on peut s’attendre à ce qu’ils soient similaires à ceux en dollars. La date de sortie de la console n’a pas non plus été annoncée, mais on peut espérer qu’elle soit disponible courant 2024.

La console portable MSI Claw est donc une offre intéressante pour les amateurs de jeux PC, qui pourront profiter d’une console puissante, fluide et capable de faire tourner les jeux les plus exigeants. Mais elle devra faire face à une concurrence féroce, qui ne compte pas laisser le champ libre à MSI. Il faudra donc attendre les tests et les retours des utilisateurs pour savoir si la Claw tient ses promesses.

Sachez enfin que les trois modèles de MSI Claw partageront les spécifications matérielles et logicielles suivantes: