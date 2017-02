Android : le lanceur Google Now va disparaître d'ici la fin du mois de mars

Depuis 2014, il est possible pour tous les possesseurs de smartphones Android de modifier l’apparence de leur écran d’accueil à l’aide d’une simple application : le lanceur Google Now. Cependant, selon les informations du site Android Police, celle-ci devrait prochainement être retirée par Google.

>>> Android : les meilleures applications gratuites

D’après les informations obtenues par le site Android Police et publiées ce vendredi, Google pourrait prochainement mettre fin à l’application Google Now Launcher pour Android. Le site a en effet pu mettre la main sur un email envoyé par Google à certains de ses partenaires. Dans cette communication, on apprend que le lanceur d’application sera retiré du Play Store dans le courant du premier trimestre 2017, soit d’ici le 31 mars prochain. Les utilisateurs ayant déjà installé l’application pourront cependant continuer à l’utiliser après cette date. Par ailleurs, après le 1er mars, les constructeurs ne pourront plus commercialiser de smartphones avec l’application préinstallée. Les constructeurs tiers auront cependant la possibilité d’utiliser la librairie Search Launcher Services de Google pour intégrer les cartes de Google Now dans leur smartphone avec un lanceur développé en interne.

Le lanceur d’applications Google Now est une application qui vous permet de remplacer l’écran d’accueil de votre smartphone ou votre tablette. Une fois l’application installée, vous vous retrouvez avec une interface identique à celle disponible sur les appareils Nexus, aussi bien pour l’écran d’accueil avec la barre de recherche Google en haut de l’écran, que sur le tiroir d’application. Le lanceur propose également un écran Google Now disponible en glissant son doigt vers la droite. Celui-ci va afficher l’application Google directement dans l’écran d’accueil, avec les différentes cartes et les suggestions de contenus qui pourraient vous intéresser.

Après avoir été rendue disponible pour tous les appareils Nexus en février 2014, puis l’ensemble des appareils Android en août de la même année, l’application disparaitra donc d’ici deux mois. Seul recours d’ici là, la télécharger pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.



>>> Télécharger Google Now Launcher pour Android